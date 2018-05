Vývojáři multiplayerové akce Quake Champions ukázali prvních pár záběrů z přepracovaného Gore Systemu. Díky němu přibude na bojovnících více zásahových míst, a hra tedy bude o dost krvavější než dosud.

Take a peek into the development of Quake Champions' new Gore System coming soon! #gore #quake pic.twitter.com/mAUOfiwec6