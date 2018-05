Akce Rainbow Six Siege už má 30 milionů registrovaných hráčů

Taktická akce Rainbow Six Siege sice vyšla už v roce 2015, Ubisoftu se však daří lákat nové hráče. Tvůrci se nyní pochlubili, že už jich mají registrovaných více než 30 milionů, a to napříč všemi platformami. Pro srovnání, loni v srpnu to bylo dvacet milionů, přičemž aktivních bylo 2,3 milionu uživatelů denně. Hra je průběžně aktualizovaná a chytla se i na poli esportu. Nové hráče se daří lákat díky občasným free víkendům, kdy je hra k vyzkoušení zdarma.

