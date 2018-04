Rampage jako film je hollywoodská jednohubka. Neurazí, nenadchne, pobaví

A pokud ji neznáte ani přesto, že videohrám ze staré školy holdujete, bude to proto, že série Rampage zase tak známá podle nás není. Její první díl vyšel v arkádách před dlouhými 32 lety.

Princip hry je jednoduchý. V kůži nebo srsti zmutovaného opičáka George, přerostlé ještěrky Lizzie, nebo gigantického vlka Ralpha jste likvidovali domy, vrtulníky, tanky a k tomu pojídali zděšené obyvatele měst, kteří zmateně pobíhali kolem. Vaším cílem bylo vše zničit a získat co nejvyšší skóre, než vás sejme armáda. Toť vše ke komplikovanému obsahu Rampage. V roce 1986 tato akční 2D variace na řádění Godzilly od zkrachovalé společnosti Midway docela frčela. Z dnešního pohledu však už moc hratelná není. Zastarala.

Herní díly Rampage Jedenáct let po prvním dílu vyšlo pokračování, které si lze dnes užít podstatně více. Rampage World Tour se ovládá, hraje i vypadá podstatně lépe. Monstra jsou hezčí, prostředí detailnější a vše lépe odsýpá. Jak název napovídá, tentokrát ničíte města po celém světě. Následující díl Rampage 2 Universal Tour již místo arkád zavítal rovnou na Nintendo 64 a PlayStation. Grafika byla horší a hodnocení hry v době vydání valná nebyla. Další díl Rampage Through Time, který vyšel exkluzivně pro PlayStation, byl taky konina a v podstatě se na něj zapomnělo. Rozebírat spin-off Rampage Puzzle Attack, což je logický rychlík, nějak obsáhleji moc cenu nemá. Poslední díl Rampage Total Destruction s 3D grafikou vyšel v roce 2006 pro PlayStation 2 a v USA i na GameCube. Na začátku dalšího roku vyšla konverze pro Wii, která nabídla tolik monster navíc, že bychom je už ani nespočítali. Herně jde o hrůzu. Většina dílů stojí za starou bačkoru a pokud si nějaký chcete zahrát, tak asi arkádový Rampage World Tour. Ale vážně nemusíte.

Nyní, jedenáct let od vydání posledního dílu, se série probojovala na filmová plátna. Možná si říkáte: „Proč?“ nebo „Co to má být?“ Odpověď je jednoduchá. Filmová a mnoho let už i herní společnost Warner Bros. koupila krachující Midway v roce 2009 za 33 milionů dolarů. A Warneři chtějí evidentně tento obchod vytěžit na maximum. Je jasné, že největší dojná kráva je Mortal Kombat, který bude pod taktovkou hororového mága Jamese Wana v roli producenta opět zfilmován, ale evidentně jsou plány Warnerů na vyždímání všech svých licencí větší.

Takže co má společného herní Rampage a ten filmový, který má v českém názvu dovětek ničitelé? No, skoro nic. Máme tu tedy opičáka George, vlka Ralpha a - co? - krokodýla Lizzie. Z ještěrky udělali krokodýla. A to je první z mnoha změn oproti předloze. O těch si ještě řekneme více. Upřímně, toto licenci Rampage nepotřebovalo. Velký opičák a vlk se mohli vzít odkudkoliv.

Film vypráví o primatologovi (cápek přes opice) jménem Davis Okoye. Ten vypadá, chodí a mluví jako wrestler The Rock aka akční a komediální herec Dwayne Johnson. David našel kdysi dávno malé osiřelé gorilátko albína. Jo, ve filmu je George albín, což ve hře nikdy nebyl. To vychoval a stali se kamarády, kteří vtipkují znakovou řečí atd. atd. atd. Klasická hollywoodská blbost, ale v tom dobrém slova smyslu.

Rampage Ničitelé Hodnocení­: 60 %

Režisér Brad Payton už s The Rockem spolupracoval na filmech San Andreas a Cesta na tajuplný ostrov 2, takže si rozumí. A film si je vědom své hlouposti a na nic si nehraje. Johnson hraje jako vždycky, jeho postava je generická, ale chápeme, že se lidem, kteří mají v oblibě svalovce, líbí na něj koukat. Neurazí, neohromí. The Rock prostě jako vždy hraje The Rocka, stejně jako v jakémkoliv jiném filmu. Větším zklamáním je Jeffrey Dean Morgan alias Negan z The Walking Dead (Živí mrtví). Ne že by byl ve filmu špatný, ale postavu agenta Harveyho Russella hraje stejně jako Negana.

Sice nemá baseballovou pálku Lucille a není až takový parchant, ale jeho postava je variací na Negana. Předvádí známé grimasy, stejně jako Negan se neustále naklání na strany a stejně se i vyjadřuje. Ženy v kinosále mu to jistě prominou. Morgan je ten typ, který se líbí vaší holce, mámě i babičce. Všechny ostatní postavy včetně svalovce Joea Manganiella (několikasekundový Deathstroke z Justice League) jsou hodné zapomnění. Ale zpátky k rozdílům oproti hře.

Jak jsme si Rampage zahráli, než jsme šli do kina? Bizarně. To je nejvýstižnější pojmenování našich herních radovánek s touto sérií před návštěvou kina. Retro videohry Rampage a Rampage World Tour jsme si totiž zahráli v kompilacích Midway Arcade Treasures a Midway Arcade Treasures 2, které vyšly na první Xbox. Na retro konzoli jsme si tak zahráli ještě větší retro. První Rampage nás přestal bavit po pěti minutách hraní. U World Tour jsme se na půl hodiny ve dvou vyblbli. Ale žádná hitparáda tato herní série vážně není. Rampage

Pokud jste předlohu hráli, tak vězte, že všichni mutanti jsou v ní lidé přetvoření v monstra po vypití Šmejd sody. Když vás sejmou, proměníte se zpátky v lidskou formu. Budete nahatí a zostuzení. Zde tomu tak není. George, Ralph i Lizzie jsou od počátku zvířata, která začnou mutovat po kontaktu s neznámou látkou, která spadne po nevydařeném experimentu na Zemi ze zničené vesmírné stanice. Žádná Šmejd soda se ve filmu nepije. A co že má film s hrou ještě společného? Ničí se tu baráky, vrtulníky, pojídají se lidi, což jsou události, které byste u filmu s obřími monstry zrovna čekali, že?

Rampage Ničitelé je snímek, který je na předloze založen opravdu volně. Hodně volně. Jako popcornový biják ovšem není vůbec špatný. Děj odsýpá, divák vypíná mozek a nenudí se až do konce. Pár příliš vykecávacích scén by mohlo být vystřiženo, ale celkově to vše funguje. Akce je totiž mnohdy dost dobrá. Scéna, kdy Ralph loví vojáky v lese, je skoro jako z nějakého akčního sci-fi hororu. Navíc i když je film mládeži přístupný od 12 let, jsou v něm docela husté mordy. Krev tu nestříká na všechny strany, ale k vidění je i ukousnutá hlava.

Efekty, byť kompletně počítačové, jsou na hodně dobré úrovni. Prostě se na to hezky kouká. Některé scény vypadají navíc hodně dobře ve 3D. Ve filmu je i několik vtipných okamžiků a fórků. Bohužel většinu budete znát, pokud jste viděli trailer. Ale to je problém více dnešních snímků a ukázek.

Takže jaký že to máme z filmu Rampage ničitelé dojem? Věrná adaptace videohry to tedy není ani náhodou a stejně tak to není snímek, který zlomí prokletí herních filmů. Na druhou stranu je docela zábavný, nenudí a má hezké efekty. Na jedno zhlédnutí prostě na pohodu. Vzhledem k tomu, že jsme do filmu s The Rockem nevkládali žádné naděje, bavil nás nakonec víc než nedávný filmový Tomb Raider.