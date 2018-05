Razer a Philips chystají osvětlení synchronizované s hudbou a hrami

Chytré osvětlení Philips Hue bude během letošního roku spolupracovat s příslušenstvím Razer Chroma. V praxi to bude znamenat osvětlení synchronizované s hudbou a hrami, a to prostřednictvím PC (Windows 10) a Maců (High Sierra). Aplikace by měla vyjít během druhého čtvrtletí, a to ve stejnou dobu, kdy Philips vydá Philips Hue na iOS a Android ve verzi 3.0.