Film Ready Player One dělá z „kultury kriplů“ obyčejný mainstream

V roce 1999 vyšel v časopise Reflex legendární článek, ve kterém se jistý Radovan Holub pohoršoval nad myšlenkovou vyprázdněností videoherního průmyslu. Kde je panu Holubovi dnes konec, netuším, ale svůj boj prohrál. „Kultura kriplů, vyrábějící nové kriply“ se navzdory jeho plamennému varování napevno uchytila a už dávno generuje více peněz než filmový svět.

Hlavní záporáci v plné kráse.

Dřív slova „nerd“ nebo „geek“ byla v podstatě urážkou, pod níž si každý představil pobledlého tlouštíka, který bydlí u rodičů a veškerý sociální kontakt mu nahrazuje počítač. Dnes je nerdovství cool. A nový film legendárního Stevena Spielberga tento statut už jen definitivně potvrzuje. Jen si úplně nejsem jistý, jestli je to takto správně.

Předlohou k Ready Player One je stejnojmenná kniha od Ernesta Clina. V jádru jde o klasický příběh o tom, jak hloupý Honza ke štěstí, slávě, bohatství a pravidelnému sexu přišel. Jen v moderních kulisách. Děj je zasazený do roku 2045, kdy se nůžky mezi bohatými a chudými rozevřely ještě více, než je tomu dnes. Slumy jsou plné lidí bez perspektivy, kteří nacházejí útěchu jen ve virtuální realitě.

Měl bych tohoto ninju odněkud znát anebo jde o jednu z mála postav vzniklých v hlavě tvůrců filmu? Kdo ví.

Právě tam probíhá Hra, jejíž vítěz má nárok na pohádkové bohatství. Problém je, že se k vítězství zatím nikdo ani vzdáleně nepřiblížil. Hlavní hrdina Wade má však plán, jak to změnit, a to navzdory obří zlé megakorporaci IOI, která se rozhodla Hru prorazit hrubou silou.

Jak vidíte, na Oscara za scénář to asi nebude, ale nevadí, o samotný příběh tu jde až ve druhé řadě. Jestli vůbec. Autoři se spíš chtěli podělit o svoji lásku ke hrám, filmům, komiksům, knihám a vůbec všemu „nízkému,“ co jim (nám) pomáhalo formovat dětství. Prostředí virtuální reality, ve které je vše možné, jim umožňuje naházet na jednu hromadu stovky nápadů, aniž by si museli lámat hlavu s tím, zda to vše dává dohromady smysl. A místo nařčení z vykrádání se ještě dočkají potlesku. V jedné scéně se tak třeba objeví Goro z Mortal Kombatu, kterému se z hrudi narodí malý Vetřelec a řekne vtip o Supermanovi.

Ready Player One: Hra začíná USA, 2018, 140 min Režie: Steven Spielberg Předloha: Ernest Cline (kniha) Scénář: Eric Eason, Zak Penn, Ernest Cline Hrají: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Simon Pegg, Ben Mendelsohn, Mark Rylance, T.J. Miller, Win Morisaki, Hannah John-Kamen, Simone Kirby, Kae Alexander, Letitia Wright, Lynne Wilmot, Blake Ridder, Laurence Spellman, Lena Waithe, Kit Connor, Ralph Ineson, Philip Zhao, Susan Lynch Hodnocení­: 75 %

Celý film je vlastně jedna veliká popkulturní narážka a je s podivem, že to celé drží dohromady. Ale drží. Mám dokonce pocit, že se ve filmu zorientují i lidé, jejichž herní znalosti končí někde u ježka Sonica. Všechny ty narážky a vtípky jsou prostě jen vrstvou navíc, kterou v celé její ohromné šíři stejně nepochytí nikdo.

Člověk má tak sice radost, že poznal zaklínadlo z více než 30 let starého filmu Excalibur, ale že by byl celkový dojem horší, pokud jste ho neviděli? To určitě ne.

Jenže člověk se toho věčného odkazování rychle přesytí. Po úvodním okouzlení už nelze nekončící záplavu detailů uhlídat, a tak spousta narážek jen tak proteče kolem. Téměř 140minutová stopáž je pro takový film až příliš, obzvlášť, když se to ke konci zvrhává v podstatě v klasický akční film. Skvěle natočený a s řadou vynikajících vizuálních nápadů, ale přece jen poněkud klišoidní hollywoodský blockbuster s trochu příliš kýčovitým happy endem.

Ale tak je to v pořádku. Film má především dnešním třicátníkům zprostředkovat vzpomínky na dětství a vyvolat v nich dobrý pocit tím, že chápou něco, co jiní ne. A co na tom, že je taková znalost v podstatě bezcenná.