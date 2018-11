Rebellion staví filmové studio za sto milionů dolarů

Talentovaný syn Davida Bowieho Duncan Jones dostal nedávno na starosti natáčení filmového zpracování komiksového Rogue Troopera. A aby mu to šlo pěkně od ruky, nechal mu na to Rebellion postavit nové filmové studio za takřka sto milionů dolarů (přes dvě miliardy korun). Tak snad bude výsledek stát za to.