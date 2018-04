Dva měsíce před událostmi hry mají detektiv Harry Goodman se svým parťákem Pikachu při práci na případu automobilovou nehodu. Harry zmizí, zatímco Pikachu ztratí svoje schopnosti a samozřejmě si nic nepamatuje (ehm). Hlavním hrdinou je ovšem Harryho syn Tim, který přijíždí do Ryme City zjistit, co se s otcem stalo. Potkává se také s Pikachu svého otce a zjistí zajímavou věc – Tim totiž jako jediný rozumí, co Pikachu říká. Jenže zmizení Timova otce není jediný problém. Pokémoni v Ryme City se začali čas od času chovat bez zjevné příčiny násilnicky. Ústřední dvojice postupně zjišťuje, že oba případy spolu souvisí.

Pickahu, který má na sobě holmesovskou čapku, který mluví hrubým hlasem a vychutnává si pouze tu nejlepší kávu z Hi-Hat Café, je v podstatě karikatura tvrďáckých detektivů a zároveň příslib pořádně bláznivého dobrodružství. O to víc mě překvapilo, jak hodně tradiční tato hra je. Podvědomě jsem očekával něco ve stylu Proffesor Layton či Ace Attorney. Detective Pikachu má ovšem blíže ke klasickým adventurám z devadesátých let a co se bláznivosti týče, drží se vlastně hodně při zemi.

Ve hře se chopíme ovládání Tima, kterého všude následuje Pikachu. Hlavní náplní je zjednodušeně řečeno pobíhání po obrazovkách a neustálé vyptávání se na něco. Víte, co máte dělat, a od ostatních taháte informace. Když se něco dozvíte, musíte se všech ptát znovu (stařec si například rozpomene na informaci až poté, co vám o ní řekne jiná postava). Tato detektivní práce samozřejmě dává smysl, ale občas už je to trochu únavné. Na druhou stranu všechny akce ve hře jsou přísně logické, brát v úvahu ovšem musíte různé schopnosti pokémonů, které potkáte. Ale netřeba se bát, vše důležité se zaznamenává a vy se k tomu můžete kdykoliv vrátit.

Příběh jako takový není špatný, hře se daří držet příjemný nádech tajemství. Pár hlášek jistě ocení i dospělí, hra je však určena hlavně dětem, respektive velkým fanouškům pokémonů. Pokud vás tento fenomén ani trochu nezasáhl, Detective Pikachu nemá potřebný přesah, abyste si hru užili. Hra je navíc dost ukecaná a lokalizace do češtiny vzhledem k velikosti našeho trhu celkem logicky chybí. Na druhou stranu, pokud vaše dítě anglicky umí, může si své znalosti procvičit u hry.

Jedinou větší nadstavbou prozkoumávání a povídání jsou občasné QTE (quick time event), kdy musíte ve správný moment zmáčknout tlačítko, a pak různé variace na skládání důkazů. To funguje tak, že v okamžiku, kdy hra usoudí, že máte vše potřebné, vybíráte a přetahujete do okének vaše dedukce a to, co vás k nim vedlo. Když je poskládáte správně, posune se hra dál. Jsou tu samozřejmě ještě různé varianty, například míchání džusu, způsob se ovšem nemění.

Grafika je na poměry 3DS pěkná, prostředí jako park, loď či laboratoř nepřekvapí, ale ani neurazí. Na New 3DS běží hra dobře, na starých 3DS ovšem uživatelé hlásí, že se trhá. Stereoskopické 3DS chybí úplně. Rozjezd hry je na můj vkus utahaný, pak se to ovšem zlepší.

Příjemně překvapila délka hry, která se bez problémů přehoupne přes deset hodin, a to přesto, že Detective Pikachu je snadná záležitost. Hru oživuje spousta animovaných sekvencí a vtípků, ale ocenil bych více hádanek. Největším záporem tak z mého pohledu je, že se mohli tvůrci mnohem víc odvázat. Ostatně vyzkoušejte demo, které je přímo z úvodu hry.