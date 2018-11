RECENZE: Legendární Larry se vrátil a je oplzlejší než kdy dříve

Hrdina klasických adventur od Sierry je zpátky a je pořád stejný. Životem ošlehaný čtyřicátník s postupující pleší je jako vždy navlečený do nevkusného bílého obleku a trpí neukojitelným sexuálním apetitem. První díl vyšel už před více než 30 lety, poslední dekádu to však s Larrym šlo prudce z kopce. Jeho poslední hry byly absolutním debaklem, a tak jsme měli za to, že už se nad kdysi slavnou sérií nadobro zavřela voda.

Příběh nového Larryho v jedné větě.

Práva na Larryho však nějakým způsobem skončila u německých vývojářů z nepříliš zkušeného týmu CrazyBunch a ti se pokusili vrátit Larryho tam, kde mu bylo vždy nejlépe: do klasické point‘n‘click adventury.

Hlavní Larryho zbraní byl vždy humor, a to nejlépe ten přisprostlý a politicky nekorektní. I v 80. letech, kdy se vývojáři nemuseli trápit žádnými věkovými ratingy či cenzurou, budila některá Larryho dobrodružství dost rozruchu.

Ano, Larry opravdu vytahuje znečištěné kalhotky z odpadkového koše. A bude hůř.

Je ve dnešním světě po aféře #MeToo vůbec pro hru, jejíž jedinou náplní je vyspat se se vším, co se pohne, ještě místo? Samozřejmě že je, jen by to někdo musel udělat lépe než Wet Dreams Don’t Dry.

Nejnovější Larry totiž působí po všech stránkách amatérsky a nenabízí nic, co by nevyšlo z módy už před nějakými dvaceti lety. Jde o tu nejklasičtější adventuru starého střihu, jakou si vůbec lze představit, plnou šílených „hádanek“ a z nich plynoucích zákysů.

To však automaticky není špatně, ba naopak. Klasické point’n‘click adventury už dnes skoro nevycházejí, a jak ukázaly nedávné nové díly Posla Smrti nebo Syberie, inovace za každou cenu je spíše ke škodě.

A jak jste strávili páteční večer vy?

Jenže i klasické 2D adventury musí splňovat alespoň základní pravidla a ani ty se bohužel tentokrát naplnit nepodařilo. Grafika je na úrovni starých flashovek, scénář se dá shrnout holou větou a při řešení hádanek je nejlepší nechat mozek odpočívat, protože s logikou nemají nic společného.

Jak vytáhnout klíč za kanálu? No přeci zkombinovat psí kost, žvýkačku, tkaničku a jedlý pendrek, čímž získáme improvizovaný rybářský prut. Ale budiž, v komediálních agenturách, kam by se Larry rád zařadil, je na podobné skopičiny prostor. Bohužel Larry vtipný není.

Nechci si tu hrát na intelektuála, vlastně se v pokleslých žánrech vyloženě vyžívám, ale to, co tady autoři servírují, je i na mě moc. Úroveň vtipů kolísá někde mezi urputně tlačenou snahou o parodii (Instagram je tady Instacrap, logo Applu je nahrazeno vagínou apod.), stokrát vyvařenými vtipy o hipsterech a třešničkou na dortu je několik bestiálních vulgarit. Když mi prodavačka důchodového věku povídala o zaschlé krustičce na rozbitém vibrátoru, do smíchu mi opravdu nebylo. A nechtějte ani vědět, čím je potřeba nalákat do pasti krysu, když nemůžete nikde sehnat aromatický sýr. Jenže CrazyBunch nejsou Chuck Palahniuk a podobné scény nejsou vtipné, jen nechutné.

VIDEO: Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry (Trailer EN)

A přesto všechno dávám téměř třikrát lepší hodnocení než u posledního dílu Larryho, kterého jsem recenzoval. Proč? Jednak za to zčásti může nostalgie. Autoři s ní umí pracovat, a tak tu najdete řadu narážek na výborné minulé díly. Od úvodního testu dospělosti, přes známé prostředí Leftyho baru až po „rekonstrukci“ Larryho v případě smrti. Mladším ročníkům to nic neřekne, ale už jen za vyvolaní příjemných vzpomínek se mi nechce Wet Dreams Don’t Dry úplně zazdít.

A za druhé je hra příjemně obtížná, což je v dnešní době malý zázrak. Ten pocit, kdy půlhodiny pobíháte po všech obrazovkách a pak na to konečně přijdete, je něco, co už je dnes vzácné zažít. Nikdy bych neřekl, že mi budou chybět zrovna zákysy, ale je to tak.

Pokud však nemáte ještě příliš nahráno, bude lepší se poohlédnout po jiných klasikách z minulosti. Začít můžete například u skvělého remasteru Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards: Reloaded, který je v každém ohledu lepší než tento díl.