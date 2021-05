RECENZE: Trilogie Mass Effect zestárla, ale stále je špičkou žánru

Série Mass Effect znamená pro hráče počítačových her to samé, co Star Trek pro filmové fanoušky. Jde o grandiózní vesmírnou operu, která na ploše tří velikých RPG her (což je hrubým odhadem nějakých 100 hodin herního času), rozehrává epický příběh o záchraně galaxie. Díky neuvěřitelné rozmáchlosti scénáře dostanete možnost poznat fiktivní vesmír i jeho obyvatele do nevídané hloubky.

Mass Effect nabízí jeden z vůbec nejpropracovanějších fiktivních světů ve hrách.

Po pravdě řečeno jde o takový kolos, že jsem si nemyslel, že bych se k němu snad měl někdy ještě vracet. I když během své dlouhé cesty můžete učinit řadu voleb, jež mají dramatický vliv na osud celé galaxie i vašich virtuálních přátel, podstatnou částí zážitku je objevování neznámého.

Jenže ani po téměř deseti letech od vydání třetího dílu se nenašel nikdo jiný, kdo by dokázal nabídnout alespoň trochu podobný zážitek, opětovné vydání remasterované kolekce je tak jedinou možnou příležitostí, jak si prožít opravdovou vesmírnou ságu.

Nebudu tu předstírat, že jsem celou trilogií už zvládl znovu proběhnout, na to je příliš rozsáhlá. Jedno z hlavních kouzel Mass Effectu ale spočívá v postupném a pomalém rozkrývání složitých vztahů mezi mnoha vesmírnými rasami, hnát se slepě za hlavním cílem při snaze odškrtnout si další splněnou hru, je zcela kontraproduktivní. Nicméně vzpomínky na původní trilogii jsou stále jako živé a po několika desítkách hodin snad dokážu plně posoudit, na kolik jsou vylepšení v aktuální legendární edicí zásadní.

Navzdory mnoha vylepšením nezapře grafika své stáří.

Ono jich po pravdě není až tolik, jak by to ze srovnávacích obrázků mohlo vypadat. Většina z nich je jen ryze kosmetická a nijak zásadně nevylepšují dojmy z celkového zážitku.

Přibyla podpora 4K a (na PC) ultraširokých rozlišení, samostatné achievementy pro každý díl (takže můžete získat celkem tři platinové trofeje), pěkně v jednom balení dostanete i (téměř) všechny dodatečné rozšiřující balíčky, které významným způsobem zaplňují díry v ději mezi díly. Grafika je díky několika novým efektům a lepšímu nasvícení na první pohled hezčí, svůj starý původ ovšem nezapře obzvláště v detailech obličejů a toporných animacích. Najdou se i někteří konzervativní hráči, podle nichž původní hra vypadala lépe, to už ovšem díky srovnávacím videím můžete posoudit sami:

Nejvíce péče bylo věnováno prvnímu dílu, u nějž došlo k zásadnímu přepracování soubojové části. Ta se nyní ovládá stejně jako ve zbylých částech trilogie, což ovšem není žádná veliká pochvala. Na rovinu: boje byly vždycky nejslabší částí celé série a jsou jimi dodnes. Nepřátelé toho vydrží neúměrně moc, až na výjimky nevylézají z krytů a navíc se neustále regenerují.

Průzkum vedlejších planet je opruz v prvním i druhém dílu série.

Místo napínavých přestřelek tu máme jen zdlouhavé opižlávání, které jen zdržuje od zajímavého děje. Nic se nezlepšilo ani v otravných průzkumech cizích planet, které jsou jen neskonale roztahané a nenabízejí žádnou přidanou hodnotu. Znovu se tak ukazuje, že největším problémem jízdy v planetárním vozítku MAKO nebylo jeho příšerné ovládání, ale samotný koncept. Skenování planet z druhého dílu je sice rychlejší, ale o nic zábavnější.

Z pohledu zmlsaného hráče mi přišel způsob vyprávění příběhu na dnešní dobu až příliš roztahaný. Prakticky po každé misi byste totiž měli vyzpovídat všechny vaše parťáky, což je „práce“ klidně i na několik desítek minut. Ano, samozřejmě to dělat nemusíte, ochudili byste se tak ale o spoustu vedlejších dějových linek. Právě vytváření chemie mezi hlavními postavami je přitom tím nejlepším na celé sérii. Když po desítkách hodin společných dobrodružství ztratíte věrného kolegu, i ti největší tvrďáci zřejmě uroní slzičku.

Pokud jste Mass Effect nikdy nehráli, není o čem přemýšlet, toto je naprostá povinnost. Při ceně jedné novinky dostanete rovnou tři samostatné hry (postavu si mezi díly můžete snadno přenášet), které vám vydrží opravdu nadlouho. Sice budou v mnoha ohledech působit zastarale, díky kvalitě příběhu nad tím ale rádi mávnete rukou.

Pro zasloužilé fanoušky už je volba složitější. Jestli v legendární edici chcete vidět jen trapnou snahu vydavatelství Electronic Arts vytřískat při minimálním úsilí z deset let starých her ještě nějakou korunu, nebo vítanou příležitost oživit si vzpomínky, je jen vaše volba. Mass Effect je stále stejný. Stejně skvělý.