Pirátská tematika hodně táhne, což jako hráči moc dobře víme. Videoher s piráty je nespočet. Klasickou adventurou The Secret of Monkey Island počínaje, akcí Assassin’s Creed IV: Black Flag konče. Sea of Thieves vypadal jako hodně ambiciózní projekt pro Xbox One a PC. Aby také ne, když za ním stojí kultovní vývojářský tým Rare. Grafika působí stylově a vývojáři slibovali multiplayerové vřavy na moři i na souši. Ačkoliv hra pobaví, očekávání nenaplnila ani zdaleka.

Nevypadá to věru zle

Sea of Thieves je multiplayerová hra z pohledu vlastních očí v otevřeném světě, který nevypadá věru zle. Tropické ostrovy jsou krásné, západy slunce nad oceánem oslňující, plavba rozbouřeným mořem působí stylově, a pokud máte rádi grafiku stylizovanou do animáků, budete z vizuální stránky nadšeni.

Vše podkresluje hudba, která by mohla téměř konkurovat Pirátům z Karibiku od Disneyho. Pokud bychom hru hodnotili jenom podle toho, jak vypadá a zní, dopadla by dobře. Ostatně běží v rozlišení 4K i s podporou HDR, které je na hře dobře vidět. Technicky už to taková sláva není. Framerate občas nedosahuje ani těch 30 fps, co má mít a pokud dojde k lagování, je ze hry slušná sekaná.



Z Krakena uvidíte jen chapadla Z mračen se udělá obří lebka, takže víte, že tam mají kostlivci mecheche, tak tam vyrazíte na boj. Ale je to stále to samé dokola a osvěžení nepřichází. Může vás potkat i souboj s legendárním Krakenem, který tvůrci avizovali, jenže z něj uvidíte jenom chapadla. Chapadla, jenom chapadla, krucinál! Kde má tělo? Ze Sea of Thieves může být za čtvrt roku fajn hra, zatím ale taková moc není. Počáteční nadšení rychle opadne stejně jako hráčův zájem se k této hře vracet. Hra vypadá nedodělaně a po chvíli i prázdně. A to se prodává za plnou cenu. A omluvou není ani možnost hrát ji na Xboxu One i PC díky Xbox Play Anywhere, ani to, že je ihned v programu Xbox Game Pass. Rare. Styďte se!

Většinou běží Sea of Thieves na Xboxu One X plynule, ale k poklesům plynulosti dochází. Občas dokonce dojde k roztržení obrazu, tzv. screen tearingu. Někdy zase doskakují textury. Nejhorší jsou samozřejmě bugy, kterých v současné podobě hry není málo. Když opomeneme menší technické chyby, sužoval nás nejvíc bug létající lodi. Vaše kocábka se prostě vznese do vzduchu, hra vás shodí do moře a po chvíli spadne. Stabilita při hraní je momentálně nevychytaná, ale věříme, že v tomto směru se během brzké doby zlepší. Nejvíc ale doufáme, že se tvůrci polepší i s obsahem, kterého v ní je až žalostně málo.

Bez zasvěcení

Hra začíná výběrem náhodně generovaného piráta nebo pirátky. Proč zde není rovnou editor postavy, sice nechápu, ale budiž. Hra vás bez jakéhokoliv tutoriálu vrhne na základní ostrov a hráči, zkoumej a poznávej. Myslím si, že absence pařanova zaučení je záměrná proto, aby hra maskovala zmiňovaný nedostatek obsahu.

Zpočátku si totiž může člověk, který neví, co a jak má v Sea of Thieves dělat, myslet, že je hra tak obsáhlá a velká a že se prostě jen nechytá. Odhalení však přichází záhy, když zjistíte, že jsou v ní pouze tři druhy úkolů, které můžete plnit. Společnost Shromažďovači zlata vás vysílá za hledáním zakopaných pokladů.

Vyberete si úkol, vyrazíte na vybraný ostrov, pak hledáte na mapě značení X, abyste se následně chopili lopaty a kopali, dokud poklad nenajdete. Pak už s ním musíte doplout jen na základnu. Teprve poté získáte zlato a reputaci. Reputace u společností je ostatně to jediné, co si ve hře můžete vylepšit. I když si budete kupovat nové oblečení pro piráta, zbraně a vybavíte i loď, všechny tyto věci jsou čistě kosmetického ražení. Na Sea of Thieves není nic, co by připomínalo hru na hrdiny. RPG prvky skončily pravděpodobně na dně oceánu.

Sea of Thieves

Jen pět druhů kostlivců

Společnost Řád duší si libuje v lebkách kostlivců. Právě za nimi vás bude vysílat. Nejdříve tak zavítáte do opevnění kostíků. Tam si probijete cestu přes zástupy kostlivců. Po několika odehraných hodinách vás začne trápit strach, že ve hře nejsou žádní jiní protivníci než kostlivci. Po pár dalších hodinách vám bude jasné, že je to pravda. V Sea of Thieves je pouze pět druhů kostlivců, kteří se od sebe liší rychlostí, výdrží atd. Souboje jsou trochu neohrabané, ale lze si na jejich pojetí zvyknout. Ohánět se budete nablízko meči a šavlemi. Na dálku budete pálit z bambitek, brokovnice a dokonce prapodivné ostřelovací pušky. Pálit ale budou i kostlivci, kteří mají nerealisticky přesnou mušku. Vždyť nemají oči!

Jakmile pobijete všechny kostlivce, narazíte na bosse, který je překvapivě kostlivec. Wow, kdo by to čekal. Ten už je odolnější. Po jeho poražení vezmete jeho lebku a zamíříte s ní zpátky ke společnosti.

Posledním, kdo vám zadává úkoly, je Aliance obchodníků. Ta vás vysílá za doplněním zásob či přivezením zvěře. Pro svoji misi dostanete speciální krabici, do které se vejde např. 50 dělových koulí atd. Většina věcí a zvěře, pro kterou vás vyšlou, se ale nachází na každém druhém ostrově, takže o kdovíjaké vzrušení nejde. Alespoň zjistíte, co všechno za havěť žije na ostrovech. Podle chrochtání a syčení vám to bude jasné hned.

Plachtění se vám zalíbí

Samotné plachtění na lodi je super, o tom žádná. Brázdit krásné moře je zážitek. Budete napínat plachty, abyste chytili správný vítr, zatloukat díry, když narazíte do skalisek nebo vás napadnou. A budete vylévat mořskou vodu z podpalubí, když tam bude zatékat.

Na výběr máte z velké trojstěžňové galeony nebo malé šalupy s jedním stožárem. Galeona se hodí pro čtyřčlenný tým pirátů, což je ostatně maximální počet hráčů, který může hrát oficiálně spolu. Sice se můžete domluvit s ostatními hráči, aby vám pomohli s kostlivci, ale kdo by věřil pirátům, kteří vás můžou kdykoliv bodnout do zad, že? Šalupu zvládnete řídit i s jedním kamarádem nebo sami. Jo, představte si, že můžete hrát tuhle multiplayerovou hru i jako osamělý vlk.

Samozřejmě pouze s nepřetržitým on-line připojením. Rozhodně to ale nedělejte. Hra na osamělého vlka je utrpení. Nejenom že vám vše bude trvat déle, ale ochudíte se o všechny ty skvělé sociální prvky jako pití grogu s přáteli, následného blinkání po sobě a hraní na harmoniku. Zní to jako blbosti, ale tohle jsou kravinky, které v partě s přáteli prostě pobaví.

Střílení na nepřátelské lodě dělovými koulemi je paráda, protože tyto souboje mají šťávu. Co ale jako munici použít svého kamaráda, vypálit ho na nepřátele a sledovat, jakou škodu na jejich plavidlu napáchá? To je jiná zábava. Sea of Thieves má potenciál, Rare ho však nedokázali zatím pořádně vytěžit. Hra vás tak rychle přestane bavit.