RECENZE: Bojovka Super Smash Bros. Ultimate válcuje veškerou konkurenci

Fandové už od letošního herního svátku E3 s nadšením sledují, jak se jim prostřednictvím streamů a dalších eventů formuje před očima nový díl bojovky Super Smash Bros., který má ve svém názvu zcela oprávněně přídomek Ultimate. Vědí, které postavy byly přepracovány, že je mnohem snazší získat ultimátní úder Final Smash a že mohou oprášit svůj ovladač od konzole GameCube a prostřednictvím redukce ho připojit ke Switchi.

Jenže Super Smash Bros. Ultimate není jen pohádka pro všechny fandy, z nichž někteří vám budou stejně tvrdit, že Super Smash Bros. Melee (2001) nemůže být překonán. Je to kouzelný vánoční dárek všem fandům bojovek, kteří se raději chtějí zlepšovat hraním své postavy a postupně přirozeně vychytávat komplexní interakce, než se memorovat spoustu kombinací kláves, které jsou u každá postavy stejně jiné. Zaujme jak profíky na turnajích, tak nováčky či děti, které se mohou pošťuchovat v arénách se svými oblíbenými postavami.

Super Smash Bros. Ultimate Super Smash Bros. Ultimate

Pokud jste žádný díl nehráli, připomenu, že Super Smash Bros. Ultimate sice lze zaškatulkovat jako bojovku, ale hodně říznutou klasickými hopsačkami. Cílem není protihráčům utrhnout hlavu i s kouskem páteře, ale bojovat tak, abyste vykopli ostatní z obrazu a sami schytávali co možná nejméně ran. Bojovat samozřejmě můžete jeden na jednoho, arény jsou ovšem určeny až pro osm hráčů. A to je teprve mela.

Úrovně jsou všechno možné, jen ne statické. Budete zápasit na křídlech dvojplošníku ve vzduchu, který se různé naklání, abyste se v určitý moment propadli na křídla dalšího letadla. Navštívíte ikonickou úroveň ze Super Mario Bros. (svět 1-1), v níž se obraz posouvá dopředu a vy musíte s ním. V Kongo Jungle je pod hlavní plošinou ukrytý pohybující se vystřelovací sud, zatímco ve WarioWare na vás čekají při změně úrovně drobné úkoly, jejichž splnění vás v bitvě odmění.

Super Smash Bros. Ultimate Super Smash Bros. Ultimate

Na dráze z Mario Kart si musíte dávat pozor na projíždějící závodníky. V digihře ze série Game & Watch je třeba sledovat hru probíhající na pozadí a ve strašidelném sídle z Luigi’s Mansion lze bouráním sloupů postupně celou budovu zbořit. Parádní pocit je, když jedna aréna morfuje v druhou. Působí to přitom přirozeně a k frenetickým zápasům se hodí.

Podle tvůrců je Ultimate od základů nová hra, za startovní bod lze přesto celkem bezpečně označit díl Super Smash Bros. 4. Co hráči milovali, zůstalo, s čím nebyli autoři spokojeni, doznalo změn. Ultimate už v základu obsahuje všechny postavy, které sérií proběhly, a samozřejmě přidává nové. Mluvíme tady o více než sedmdesáti zápasnících a 103 arénách, což je vskutku impozantní. Nepřístojně jako u některé konkurence pak nepůsobí připravovaná DLC, jichž bude pět, poslední vyjde v roce 2020 a každé přidá bojovníka, arénu a hudbu. Kdo si hru koupí do 31. ledna, získá ještě jako bonus free DLC s Piranha Plant.

Super Smash Bros. Ultimate

Pro mě jako fanouška bylo moc fajn navštívit ikonická místa z ostatních her a potkat tolik známých tváří naráz. V největším crossoveru herní historie se potkávají značky Super Mario, Pokémon, Sonic, Pikmin, Fire Emblem, Wii Fit, Duck Hunt, Pac-man a další, celkem jich je přes třicet. Ke všem sériím si postupně odemykáte hudbu, ať už v adventure režimu nebo za herní měnu v obchodě. Celkem je řeč o 28 hodinách hudby, kterou lze poslouchat i přes sluchátka s vypnutou obrazovkou.

Co se postav týče, vybral jsem si svoji nejoblíbenější postavičku od Nintenda, dinosaura Yoshiho. Pojetí Yoshiho vychází, stejně jako u všech ostatních zápasníků, z toho, jací jsou ve svých hlavních sériích. Yoshi tak umí nepřítele pozřít a proměnit ve vajíčko, alespoň na chvilku. A ta chvilka je čím dál delší s tím, jak roste zranění. Ideální snést do propasti? Yoshi dále umí házet vajíčko (směr lze ovlivnit), proměnit se ve vajíčko a v rychlosti narážet do všeho, co mu stojí v cestě. Ve vzduchu se pak může s pořádným nárazem ještě rychle snést k zemi. Ultimátní Stampede je armáda Yoshíků, která rozšlape vše, co jí stojí v cestě.

Super Smash Bros. Ultimate Super Smash Bros. Ultimate

Naučit se dokonale zvládnout svoji postavu je běh na dlouhou trať, oproti klasickým bojovkám se však nemusíte memorovat dlouhé kombinace tlačítek. Perfektní timing však využijete při blokování, respektive odrážení, úhybech a při kombinování všech pohybů pěkně dohromady. Samostatnou kategorií je vytváření vlastního bojovníka Mii, kdy vybíráme nejenom pokrývku hlavy a outfit, ale i hlas, jeden ze tří bojových stylů a konečně i pohyby. Nové outfity se nakupují v obchodě za herní měnu, případně se objevují i v truhlách v příběhovém režimu.

Co se týče zápasníků, na začátku jich je otevřených jen osm, další se musí zpřístupnit hraním. Aby se k vám postava přidala, musíte ji porazit a je jedno, jestli to je v příběhovém režimu nebo náhodně, kdy vám ve hře vyskočí hláška, že se objevil nový vyzyvatel.

Super Smash Bros. Ultimate

Příběhový režim pro jednoho hráče se tentokrát jmenuje Adventure Mode: World of Light, a jak už je dnes moderní, připomíná hru na hrdiny říznutou deskovou a sběratelskou hrou. Na začátku vidíme, jak mocný protivník Galeem promění všechny bojovníky ve své loutky. Tedy, všechny až na jednoho. Naším zachráncem je Kirby, nicméně po osvobození dalších bojovníků lze hrát i za někoho jiného.

Ocitáme se mapě, jejíž většina je zahalena v mlze. S vybranou postavičkou se pohybujeme po předem daných cestách, které blokují bojovníci a duchové, zde jednoduše pojmenovaní jako Spirits (bojovníci, kteří přešili o své fyzické tělo). Když je porazíme, kouzlo vyprchá a přidají se na naši stranu. Cestu dále blokují různé překážky a po mapě jsou rozeseté i truhly s poklady. Budete muset najít někoho, kdo vám opraví rozbitý most, případně otevře bránu. Jsou tu i vedlejší mapy, které opět vycházejí z nějaké předlohy, zmíním třeba Donkey Kong Island.

Super Smash Bros. Ultimate Super Smash Bros. Ultimate

Narazíte na obchůdky, doja k tréninku spiritů a dokonce budete posílat spirity na výpravy, z nichž přinesou po dvou nebo deseti hodinách kořist (vše je posléze možné ovládat i mimo adventure režim). Nabídky v obchode se vyplatí sledovat průběžně, třeba i kvůli hudbě. Postupně si také naklikáváte talenty, které posilují vaši postavu, proto hra na hrdiny. Zábava je však ve sbírání spiritů, jejich kombinování či vyvolávání.

Spirits jsou technicky řečeno modifikátory. Do každé bitvy si můžete vybrat jeden hlavní, který disponuje jedním až třemi sloty pro podpůrné. Primární přímo ovlivní sílu vaší postavy a po vzoru hry kámen – nůžky – papír je proti jednomu typu ve výhodně, zatímco proti druhému v nevýhodě.

Super Smash Bros. Ultimate Super Smash Bros. Ultimate

Podpůrní eliminují některé nežádoucí efekty, na něž narazíte, například silný vítr, prohozené ovládání, obrácenou obrazovku či jedovou podlahu. Mohou dále posílit některý váš útok, případně vám dají předmět do ruky. Je libo mít v ruce bazuku Nintendo Scope ze SNESu? Já si oblíbil obří verzi postavičky, která mi do startu poskytuje slušnou výhodu. Ve spojení s legendární verzí spirita je možné ty slabší vyřídit na jednu ránu. Ale nemyslete si, postupně sílí i nepřátelé. Při boji proti většímu počtu spiritů se vyplatil třeba i dračí dech. Možností je více než dost a spiritů k posbírání pak skoro 1300.

A je to zábava na dlouho. Jaké bylo moje překvapení, když jsem po nějakých dvaceti hodinách porazil Galeema a hra neskončila! Místo toho se odkryla další velká mapa.

Super Smash Bros. Ultimate

Co se týče ostatních režimů, je tu klasický Smash, turnaj až pro 32 hráčů, tréninková místnost, team tag 3 na 3 nebo 5 na 5, Mob Smash (boj proti armádě nepřátel) a Classic Mode. U Smashe si můžete vybrat, zda používat Spirity nebo ne. A pak je tu tuna dalších pravidel k nastavení, takže se hodí, že si je můžete pěkně pojmenovat a uložit.

V Classic Mode má každá postava svoji cestu danou tak, aby tematicky ladila, takže při výběru Pikachu vás jako první čeká Pokémon Trainer atd. Po šesti bitvách následuje bonusová hříčka ve stylu runnerů, boss a na závěr střílení s raketkou do titulků. Na začátku si na posuvníku v podobě malby navolíte obtížnost, přičemž když se vám daří, posouvá se obraz dál. A tady platí, že čím více se vám bude dařit, tím větší bude i vaše odměna.

Místní obdoba achievementů se jmenuje Challenges. Jak už název napovídá, po splnění nějaké výzvy, respektive podmínky, získáte odměnu. Navíc je to moc hezky grafiky znázorněno pomocí plátna s kousky obrázků, které se postupně vybarvují.

A až budete mít pocit, že vám hra docela jde, můžete jít své schopnosti otestovat do onlinu. Lokální bitvy jsou samozřejmě mnohem lepší, k ruce ovšem potřebujete parťáka na zhruba stejné úrovni. Mohl bych rozepsat ještě spoustu dalších věcí, ale myslím, že už máte celkem dobrou představu. Jen si tak říkám, jak asi bude někdy za pár let vypadat další díl, protože tento nasadil laťku zatraceně vysoko. Super Smash Bros. Ultimate je zkrátka perfektní bojovka, jíž si plně vychutnají ti, kteří znají i hry, na něž se odkazuje. Zkrátka kouzelný dárek pro fanoušky.