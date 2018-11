Recenze Tetris Effect. Nejznámější hra válí i v moderní podobě

Asi se shodneme na tom, že Tetris je jednou z nejznámějších videoher. Otiskl se do všeobecného povědomí tak, že by značky jako GTA, Assassin’s Creed, HALO, The Sims a mnoho dalších, kultovních a kvalitních titulů dneška mohly jen závidět.

Žádná jiná hra nenese pojmenování psychického stavu: Tetris effect, který popisuje jev, kdy se do něčeho tak „zažerete“, že pak začnete ony vzorce vidět všude (viz Wikipedia). A právě Tetris Effect se jmenuje i zcela nový Tetris, který vás nechá zapomenout na minulost a ukáže hru ze zcela nové perspektivy. Tentokrát si ho můžete zahrát i ve virtuální realitě.

Tetris pro novou generaci

Tetris Effect nedělá svou prezentací vůbec ostudu, vypadá k světu a pokud máte rádi podivné audiovizuální experimentální hry, tato cílí hlavně na vás. Na PlayStation 4 se podobným podivnostem celkem daří: Hohokum, Flow nebo Flower jsou zajímavé experimenty, které si své publikum našly. Ne každému ke štěstí stačí kulomet v ruce a tuny nepřátel. Někdo radši honí celé hodiny po obrazovce barevné hady. Všechny zmíněné hry mají společné prvky: zajímavou grafiku, imerzní ovládání a propojení vizuálu s hudbou. A přesně to očekávejte i od nového Tetrisu. Stačí si jen nasadit sluchátka, ponořit se do atmosférické hudby a plout s rytmem.

Na můj vkus je ovládání trochu křečovité, u gamepadu už nejsme moc zvyklí ovládat pohyb hry za pomocí směrových šipek. Analogové páčky zde v základním nastavení slouží pouze k pohybu s obrazem a přiblížení. Změna na levý analog je sice možná, ale k výraznému zlepšení ovládání nedojde. Standardně pohyb kostiček řídíte na směrových šipkách a otáčíte tlačítkem X.

Tetris Effect Tetris Effect

Dost často se mi stalo, že hra na zmáčknutí šipky reagovala až přehnaně a kostičku posunula jinam, než jsem původně zamýšlel, což vedlo k dost nepěkným výlevům vzteku, které se u tak relaxačně podaného titulu nesluší. Taktéž se mi občas stalo, že se kostička umístila „rychloteleportací“ na neplánované místo.

Tetris Effect by měla být relaxační hra, aspoň se tak na první pohled tváří, moc řízné muziky zde neuslyšíte, většina se nese v klidném a meditativním duchu. V mnoha případech to nelze ani nazvat hudbou, jako spíš sledem ambientních zvuků. S tím, jak se budete blížit ke splnění mety nutné k přestupu do dalšího kola, se bude i měnit prostředí, rychlost a tempo hudby.

Z poklidného pleskání medúz může motiv přejít v bouři na moři a při splnění kola plynulým přechodem vkročíte do světa nového s úplně jiným vizuálem i hudebním motivem. Nutno podotknout, že moc času na sledování prostředí nebude, kochání není v této hře bezpečné. Neúprosný pohyb kostiček směrem k zemi nezastavíte. A tak většinu času ani nevíte, zda kolem vás létají meteority, koťátka nebo větrné mlýny. Takže vám asi došlo, že hra v důsledku relaxační není vůbec.

Tetris Effect

Obzvlášť poslední úrovně dané sekce spadají bezpochyby do takzvaných „rage“ her. Kostičky létají tak ohromnou rychlostí, že pokud nezačínáte v daný moment úplně dole, pravděpodobně se ke kýženému konci nedostanete a budete opakovat a opakovat. Záchvatů zuřivosti pocítíte o to víc, ovládání by mohlo být preciznější. Volba pro pro rychlé umístění by byla určitě lepší na jednom z tlačítek než na směrové šipce nahoru.

Ve hře nejste ochuzeni ani o možnost přepínat mezi dílky ve frontě. Dostal se vám do pařátů kousek, který nemáte kam umístit? Tak zkuste další v řadě. Pasuje? Super, v praxi to však na rychlost čtrnáct už tak poklidně nevypadá.

Tetris Effect Tetris Effect

Náročnost je vyšponována zhruba od poloviny hry hodně vysoko i na začátečnickou obtížnost, ale je to k dobru věci. Nikdy bych neřekl, že budu pociťovat adrenalin při hraní Tetrisu. Zde to je na denním pořádku. Hudba nabírá na tempu, kostičky pulzují do rytmu, ovladač v rukách agresivně vrní, vy bez dechu sázíte jednu kostku za druhou, rychle plánujete další tah dopředu a modlíte se, abyste někde neudělali fatální chybu.

Většinou vám celou partii pošle do pekel jeden špatně postavený díl skládačky. Poslední dílek dosedá na své místo, několik minut jste ani nesledovali počítadlo, zbytečně by to odvádělo pozornost. Úroveň je za vámi, dostavuje se pocit euforie z triumfu.

Každý level je rozdělen na úseky po určitém množství eliminovaných řad, pak se opět změní tempo, nálada hudby a rychlost. Někdy se může stát, že z bleskové rychlosti naopak tempo klesne na šnečí úroveň, ale tento luxus vám hra dopřeje jen párkrát.

Tetris Effect

Když se vám podaří dokončit celou kampaň Journey, zábava nekončí. Kromě otevření speciálního „divadelního“ módu, kdy si konečně užijete všechna ta krásná prostředí a efekty, protože se od vás nevyžaduje žádná akce, má hra na výběr i speciální režimy na skóre. Typů hry je celkem dost.

Některé hry jsou eliminační, kdy za pomoci předvolených kostek musíte vymazat všechny řady, někdy je třeba taktizovat, umísťovat kostky v jiném sledu, než se na první pohled zdá. Pak tu je mód na „tahy“, kdy po určitém množství tahů vám hra pošle na plochu dlouhý dílek a vy se s tím musíte popasovat co nejrychleji, protože za chvíli přiletí další. Nebo variace s odstřelováním řad se speciálními gemy.

Pokud vás kostičky baví, zde si hrací dobu ještě protáhnete a máte-li kompetitivního ducha, můžete si zlepšovat skóre do aleluja a účastnit se takzvaných rituálů, časově omezených eventů. Při absolvování přinesou nějakého nového speciálního avatara nebo jiný příjemný bonus. Při hraní také levelujete, což by vám na úrovni 50 mělo odemknout skrytý retro level.

Nová dimense Tetrisu

Tetris Effect to s převedením stařičkého démantu do moderní podoby myslí smrtelně vážně, a tak přidává možnost hraní s PSVR. Pocit imerze je neskutečný a jen s helmou pro virtuální realitu plně využijete potenciálu, který hra skýtá. Zdá se, že autoři hru mnohem víc uzpůsobili právě pro pohled skrze okuláry virtuální reality, protože se vše hraje o něco lépe.

Tetris Effect Tetris Effect

V plochém zobrazení nemáte takový přehled, jako když jste uvnitř. Jen toho kochání krásným prostředím si užijete ještě o něco méně, než když hrajete na televizi. Váš zrak se přišpendlí na hrací plochu a neuvidíte nic jiného.

Je to trochu škoda, vizuální stránka je opravdu umělecké dílo. Připodobnění k Flow se vyloženě nabízí. Prostředí vystřídáte mnoho, od písčitých dun, kde líně putují karavany s velbloudy, k rituálu někde u sopky až k vesmírné prázdnotě.

Pro hráče bez virutální reality je tu kompenzace v podobě HDR režimu. Barvy se rozjasní a vizuální stránka je ještě přitažlivější. Pokud hledáte ideální párty hru, Tetris Effect obstojí na jedničku, diváci si stěžovat nebudou.

A dostáváme se k největšímu záporu hry. Tetris Effect sice má vysoké produkční kvality, ale cena (oficiálně 1 199 korun) je pořád na „pouhý“ vyladěný Tetris dost vysoká. Pokud tedy nemáte Tetris absťák, počkejte si na slevovou akci.

Všude vidím kostičky

Tetris Effect dostál svému jménu a já vidím všude ty zatracené kostky. Snad za to může míra imerze, která se ještě prohloubí s nasazením helmy. Kombinace hudby, perfektního vizuálu a feedbacku z gamepadu, jsou výtečné a starý, už trochu rezivějící Tetris je vypucovaný a naleštěný tak, že z toho až přechází zrak.

Tetris Effect

Ovládání je trochu nevyladěné, ale to je jen malá výtka k jinak skvělému zážitku. Ano, Tetris dokáže být i v 21. století zážitkem, kdo by to byl řekl. A navíc nám povýšil na plnohodnotné umění. Až bude hra ve slevě, tak neotálejte, ve sbírce by neměla chybět nikomu. Pokud jste nadšenci do Tetrisu, tak po hře skočte hned, litovat nebudete.