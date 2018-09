Red Dead Online vyjde v listopadu ve formě bety

Rockstar online režim nespustí zároveň s vydáním hry z několika důvodů. Jednak příběhovou část a online vnímá jako dva oddělené produkty a je si také vědom, že start multiplayeru se neobejde bez porodních bolestí.

„Stejně jako u většiny online her této velikosti a rozsahu dojde při startu nevyhnutelně k turbulencím,“ píše Rockstar. Z tohoto důvodu bude Red Dead Online spuštěn jako veřejná beta, kterou má pomoci opravit komunita.



Další vhled zprostředkoval server IGN, který vyzpovídal několik vývojářů z Rockstaru. Red Dead Online celkem logicky vychází z herního světa a mechanismů Red Dead Redemption 2, přičemž hrát půjde jako vlk samotář i v partě s kamarády.

Multiplayer rozvíjí nápady z prvního dílu a tvůrci tvrdí, že ve dvojce zúročí zkušenosti z Grand Theft Auto Online. „Snažili jsme se vzít ty nejlepší prvky a obsah z Grand Theft Auto Online a použít je jako šablony pro to, co děláme teď.“ Ne z hlediska obsahu, ale ve způsobu, jakým jsou spojeny hratelnost, vyprávění, režimy a další obsah do tematického celku.