RECENZE: Hra roku je tu. Red Dead Redemption 2 posouvá hranice videoher

Jednou za čas se i zkušenému hernímu novináři stane, že sedí před prázdnou stránkou a zadání zaplnit ji přiměřeným textem na téma jeho aktuálního herního zážitku mu připadne jako nemožný úkol.

Kromě jiného v této chvíli přemýšlím, pro koho je vlastně ten text určený. Jelikož Red Dead Redemption 2 právem obestírala unikátní bezpečnostní opatření, bylo víceméně nemožné získat hru pro recenzi s předstihem a většina z vás ji už vyzkoušela na vlastní kůži. V takovém případě máte vlastní zásobu jedinečných zážitků a víte sami nejlépe, proč jste se do ní zamilovali. Ostatně je to hra, kvůli které si nejeden tradiční PC hráč koupil herní konzoli. Nebo o tom alespoň uvažuje.

A pokud jste ji ještě nehráli, nejsem si jistý, zda je možné prostřednictvím písmen a obrázků vysvětlit, jak jedinečné dílo se tady zrodilo. Jak dokonale těží z unikátních vlastností interaktivního média a posouvá ho na úroveň, kde jsme ho ještě nezažili.

Osvobozující čistota přírody

Jednou z nejvýraznějších věcí, která na první pohled zaujme zkušeného hráče i nezasvěceného pozorovatele, je mimořádná krása přírody ve hře. A také skutečnost, že odzbrojující výhledy do nezkrocené krajiny Divokého západu nehyzdí žádné tradiční herní ikonky. Herní obraz je po většinu času čistý - bez textů, bez šipek, bez ukazatelů, beze jmen. Prostě jen nádherná divoká příroda, vy a váš kůň.

To je zásadní ze dvou důvodů. Tím prvním je zbourání tradičních trendů videoher, které nás dosud učily, že čím bohatší, větší a pestřejší je herní svět, tím více potřebujeme všemožné grafické pomocníky pro orientaci a navigaci v něm. Je to obzvláště patrné například u her Ubisoftu, ale i veleslavný Zaklínač 3 při svém základním nastavení zaplňuje herní obrazovku řadou všemožných informací a ukazatelů.

Red Dead Redemption 2 (dále jen RDR2) je přitom větší, bohatší a pestřejší než jakýkoliv dosavadní herní svět. Ale většinu času si vystačí s naprosto čistým obrazem. Kromě minimapy/kompasu v rohu obrazovky, který je ale také možné stiskem jednoho tlačítka schovat (a pokud to uděláte, hra geniálním a přitom zcela přirozeným způsobem zareaguje - herní postavy vám budou dávat více slovních pokynů na téma orientace v krajině).

Druhým důvodem, proč je ta čistota obrazu a designu natolik zásadní, je dosažený výsledek. Většinu času se díky tomu díváte do překrásné krajiny, což je samo o sobě poměrně transcendentní zážitek. Pohromadě s dynamickou denní dobou a počasím ve hře, podpořenými revoluční grafikou i zvukovým zpracováním, tak nastávají situace, kdy skoro můžete cítit vítr na vaší tváři, kapky deště bubnující do klobouku nebo otřes způsobený zahřměním blížící se bouřky.

Během hraní spousta lidí zveřejňovala obrázky ze svých virtuálních cest na sociálních sítích a nejednou se mi stalo, že jsem si je na první pohled spletl s fotkami z reálných výletů. Aby toho naplnění tvůrčího záměru nebylo málo, hra tím zároveň podporuje svůj příběh a jeho téma: lásku protagonistů k nezkrocené otevřené krajině s její svobodou. A odpor vůči svazující civilizaci se všemi jejími omezeními a zákony.

Poslední psanci

Píše se rok 1899 a éra Divokého západu pomalu končí. S rozvojem průmyslu a velkoměst přichází nové uspořádání společnosti, ve kterém není prostor pro psance brázdící divočinu s jejich gangy. Během prvních okamžiků s gangem Dutche van der Lindea dostanete příležitost ochutnat lákavou a téměř romantickou povahu jeho osazenstva: party chlapů a ženských, kteří se nebojí vzít si, cokoliv se jim zachce, a na prvním místě se vždy starají o svou „rozšířenou rodinu“.

Věrnost a oddanost gangu je nejvyšší ctností mezi nimi. Své loupeže se snaží páchat s ohledem na lidské životy a nemají problém do gangu přibrat „ztracené duše“, aby jim poskytli nový domov výměnou za oddanou službu ve prospěch skupiny.

Nenechte se mýlit, Dutchův gang je samozřejmě banda kriminálníků a hra vás bude nejednou nutit do krutých a násilných situací. Navzdory tomu příběh postavený na excelentním scénáři a špičkových hereckých výkonech předvádí něco, co je vzácné nejen ve hrách, ale i ve filmech. Ukazuje záporné postavy nikoliv jako tradiční karikatury, ale jako lidské bytosti, které je velmi snadné pochopit a zamilovat si nejen jako jednotlivce, ale také jako skupinu.

O to více se pak cítíte zrazeni a otřeseni, když se pod narůstajícím tlakem společnosti a pronásledovatelů váš vůdce i ostatní členové gangu začnou propadat hlouběji a hlouběji do spirály násilí a nevyhnutelné zrady ideálů i jeden druhého. Vše je o to osobnější a citelnější díky tomu, že svého hrdinu můžete nechat reagovat mnoha způsoby a udělat z něj více či méně kladnou/zápornou postavu v tomto složitém dramatu.

Táboření, lov, cestování

Jelikož hra žánrově spadá pod westerny a vypráví příběh jednoho z posledních gangů na Divokém západě, samozřejmě v ní najdete spoustu tradiční akce: přepadávání vlaků, vykrádání bank, útěků z vězení, brutálních střetů s konkurenčními gangy, s šerify, s lovci odměn, s Pinkertonovými agenty. Když už dojde na nějakou větší akci, bývá většinou dokonale filmová a podpořená burácející westernovou hudbou, divokými přestřelkami, explozemi a vysoko šlehajícími plameny z vypálených budov.

Nicméně stejná pozornost a prostor jsou věnovány i celé plejádě aktivit mimo akci. Váš gang je neustále pronásledován zákonem i konkurenty, takže jste vždy na cestách a pravidelně hledáte nová tábořiště. To je samo o sobě proces, kdy musíte nejprve vyrazit do nové oblasti (většinou nový stát, jelikož v tom dosavadním už je na vás vypsaná příliš vysoká odměna), tu prozkoumat, vytipovat vhodnou konkrétní lokalitu, tu zabezpečit a pak tam doprovodit karavanu se zbytkem gangu, ve kterém jsou také ženy a děti.

Stejně tak se budete muset starat o lov, který slouží nejen jako zdroj vaší vlastní stravy, ale také zásob pro celý tábor a mimo jiné vede k výrobě lepšího vybavení, jako jsou odolnější pouzdra na zbraně (díky kterým se zbraně méně opotřebují vlivem počasí/vody apod.).Většinu času tak budete na cestách na svém oři, se kterým si postupně budujete vztah: zvykáte si na jeho chování v různých situacích a učíte ho novým trikům.

Vaše rodina

Technicky i vypravěčsky nejpůsobivější moment ve hře jsem kupodivu nezažil během jedné z velkolepých akcí našeho gangu, přestože ty jsou opravdu výpravné a strhující. Naopak, zážitek přišel po návratu do tábora, kam jsem se šel víceméně jen vyspat a doplnit zásoby. Jenže tábor a členové gangu v něm vždy žijí vlastním životem a pořád se tam něco děje. Tentokrát tam oslavovali osvobození jednoho člena gangu z vězení.

Celý tábor ožil. Někteří tančili, jiní si sedli k ohni, popíjeli a zpívali oplzlé i melancholické písně, další se rozesadili kolem stolů a vyprávěli si tam nad sklenicemi všemožné zážitky. Fascinující na tom bylo, že se to dělo vše zároveň, v reálném čase, skupiny lidí se přitom přirozeně míchaly (jeden člověk se zvedl a plynule přešel z jedné skupinky a aktivity do druhé) a vy jako hráč jste se zcela přirozeně a plynule mohli zapojit do čehokoliv z toho. V praxi to z technického hlediska znamená obrovskou motion capture scénu s dvacítkou herců pro zdánlivě „vedlejší“ aktivitu ve hře, kterou jste mohli klidně minout nebo doslova zaspat.

Právě ohromující výprava a pozornost věnovaná zdánlivě „všedním“ situacím mimo „hlavní“ akční pasáže hry se samozřejmě dokonale zúročí. Pomáhá tomu i skutečnost, že téměř žádnou misi neplníte sami. Na drtivou většinu z nich vyrazíte s některým členem gangu a málokdy si můžete vybírat (nejsilnější zážitky ve hře pak jsou, pokud se celý váš gang vypraví do akce pohromadě, v plné síle).

Ačkoliv na začátku hry vám členové vaší skupiny budou připadat nevýrazní a zaměnitelní, postupně se naučíte rozlišovat jednotlivce, najdete favority i outsidery a než se nadějete, bude vám na některých z nich záležet skoro jako na vlastní rodině. O to víc pak zabolí každá ztráta, ať už je to smrt, nebo zrada.

Interakce se světem

Jedním z mnoha průlomových prvků v hratelnosti je možnost aktivně reagovat na každou lidskou postavu ve hře. V praxi máte k dispozici dvě tlačítka: jedno kladné a jedno záporné. Kladné aktivity způsobují například přátelský pozdrav, záporné naopak nějakou tu výhrůžku nebo provokaci. Lidé na cestách i ve městech na vás ostatně reagují sami od sebe - berou přitom v potaz nejen okolnosti setkání, ale například i vaše oblečení, výzbroj nebo dokonce osobní hygienu.

Všechny interakce pak můžete dále eskalovat, nebo zklidnit s širokým spektrem výsledků od přátelského rozloučení po pistolnický duel. Mimochodem tyto mechanismy můžete uplatňovat nejen na lidi, ale také na zvířata. Zatímco ta divoká před vámi prostě utečou, koně nebo psy můžete uklidňujícím hlasem získat na svou stranu.

Formou interakce je samozřejmě i boj, ať už pěstmi, noži, tomahavkem, pistolemi, lukem, nebo puškou. Jak se na hru v otevřeném světě sluší a patří, většinu času máte svobodu vybrat si výzbroj podle své chuti a řešit danou situaci taktikou podle vašeho úsudku. Vaši parťáci se většinou umí přizpůsobit tomu, zda jdete do akce jako zákeřný tichošlápek, nebo naopak s burácejícími hlavněmi a zapáleným dynamitem.

Do vašeho arzenálu patří také schopnost zpomalit čas, díky čemuž můžete „nasázet“ výstřely přesně tam, kam potřebujete, a pak nechat čas zase rozběhnout, takže provedete všechny jakoby naráz - demonstrujíce tak vaši bezkonkurenční rychlost jako pistolníka. Tuto schopnost postupně vylepšujete po stránce funkčnosti i ovládání, stejně jako vaše zdraví a výdrž.

Přehnaná simulace

Asi jste už vytušili náznaky tohoto problému z předchozích odstavců, dostáváme se k mé hlavní kritice hry. Navzdory viditelné čistotě designu hra pod povrchem operuje s obrovským množstvím mimořádně složitých a propracovaných systémů, takže místy pocit, že hrajete hlavní roli ve výpravném filmu, ustupuje dojmu, že se propadáte do absurdně detailního simulátoru všeho možného.

Musíte se stravovat pravidelně a rozumně, jelikož nadváha i podvýživa negativně ovlivňují vaše schopnosti. Musíte se starat o pravidelnou koupel, aby se vás slušní lidé neštítili. Pokud se koupete ve vaně, musíte si zvlášť umýt každou končetinu. Vaše zbraně se každým výstřelem opotřebovávají, stejně jako například tím, že s nimi vlezete do řeky. Musíte je proto čistit a udržovat, aby se vám v boji nezasekly. Hra neobsahuje plnokrevnou možnost urychleného cestování. Pokud necháte svého koně mimo doslech vašeho hvízdnutí, máte smůlu: jdete pěšky.

To jsou jen některé z mnoha příkladů složitosti, způsobené důrazem na reálnost. Občas to dokáže opravdu znepříjemnit hraní, protože to bere hráči určitou pohodlnost, na kterou si zvykl v podobných hrách za poslední roky. Projevuje se to navíc také v ovládání postavy jako takové - důraz je vždy na reálné pohyby (animace), nikoliv na okamžitou odezvu po vašem stisknutí tlačítka. Budete si tak minimálně první hodiny připadat neohrabaní a pomalí. Ale po pár desítkách hodin si na to zvyknete takovým způsobem, že vám „divné“ budou připadat všechny ostatní hry. Nikdy ovšem nebudete mít pocit, že se RDR2 ovládá snadno.

Simulace všeho možného má nicméně i řadu pozitivních efektů na herní zážitek. Pokud například někoho ošklivě postřelíte do nohy, můžete jej později potkat s dřevěnou protézou. Pokud uděláte velký nákup v obchodě, bude si vás při další návštěvě obchodník pamatovat. Pokud někoho zabijete na dřevěné podlaze, krev se vsákne do dřeva a můžete tam skvrnu najít i po dnech hraní. Je nekonečná záplava příkladů toho, jak poctivě a detailně herní svět reaguje na vaši přítomnost a přestože to má často svazující efekt po stránce hratelnosti, ve výsledku to přispívá k celkovému dojmu opravdovosti.

Ale jakmile to začnete vědomě řešit, dříve nebo později samozřejmě narazíte na limity systému. Například váš hladový vězeň zareaguje na to, pokud před ním začnete jíst, ale jakmile mu hodíte jídlo k nohám, na to už reagovat neumí.

Jediná svého druhu

Hru je možné hrát dvěma hlavními způsoby (které lze libovolně kombinovat). Tím prvním je přistoupit k ní jako k příběhu, jako k filmu. Po této stránce se dočkáte vynikajících postav, dialogů, situací a zvratů, které vám napříč osmi kapitolami zaberou dobrých 60 hodin. Dočkáte se adrenalinových přestřelek a honiček, ale také nápaditých zážitků všeho druhu a velmi pravděpodobně vám alespoň některá postava přiroste k srdci natolik, aby z vás dříve nebo později vymáčkla nějakou tu slzu dojetí nebo zármutku. Příběh můžete také do značné míry ovlivňovat, včetně jednoho z několika možných konců.

Druhým způsobem je prostě vychutnávat si přítomnost ve světě hry. Nejednou se mi stalo, že jsem si po náročné misi zajel pročistit hlavu do hor nebo si jen tak sedl uprostřed noci na molo u rybníka, poslouchal žáby a zíral na hvězdy. Můžete strávit týdny lovením zvěře a prodáváním kožešin do obchodů ve městech. Můžete se na týdny zapomenout v místních salónech u popíjení a skvěle propracovaného pokeru. Můžete se domluvit s místním šerifem a vydat se legálně lovit hledané zločince. Ale hlavně můžete jen tak brázdit nádhernou krajinu a obdivovat krásu i sílu nezkrocené přírody.

Na to, jak akční a drsný příběh hra vypráví, dokáže být také neuvěřitelně klidná a mírumilovná. A právě díky tomu kontrastu, podpořenému nevídaným technickým zpracováním a bezbřehou odvahou i originalitou tvůrců, je to jedna z nejvýjimečnějších a nejzásadnějších her posledních let.