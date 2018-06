Rockstar odhalil speciální a ultimátní edici Red Dead Redemption 2

Rockstar potvrdil předobjednávkové bonusy, které předčasně zveřejnil Microsoft. Konkrétně je to válečný kůň, survival kit, bonusové peníze do příběhového režimu Red Dead Redemption 2 a peníze do Grand Theft Auta Online (500 tisíc u standardní edice, milion u speciální a dva miliony u ultimátní). Kdo si hru předobjedná do 31. července, získá navíc ještě mapu pokladů do příběhového režimu Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2 - speciální edice Red Dead Redemption 2 - ultimátní edice

Standardní edice obsahuje jen hru. Speciální edice přidá bonusovou misi do příběhové části, v níž se hlavní hrdina se svým gangem pokusí vloupat do banky. Dále zpřístupní trojici zbraní, outfit, rychlejšího koně, boosty, slevy a dva předměty (talisman prodlouží použití dovednosti, medailon sníží obdržená zranění při jízdě na koni).

Ultimátní edice zahrnuje vše co speciální, k tomu přidá dva outfity do online hry, další motiv vlastního tábořiště, zbraně navíc, koně a rychlejší rankování až k úrovni 25.

Red Dead Redemption 2 - sběratelská edice

Vedle toho bude k mání i sběratelské edice se spoustou tematických předmětů, jakou jsou hrací karty, mince, puzzle či mapa. Ostatně podívejte se na obrázek výše. Součástí ovšem není hra, takže pozor.

V Red Dead Redemption 2 prožijeme příběh psance Artura Morgana a jeho gangu Van der Linde. To, jak se Morgan o gang stará, ovlivní morálku „týmu“. Ten potřebuje jídlo, peníze a zásoby. Vychází 26. října na PlayStation 4 a Xbox One.