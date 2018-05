Takhle má vypadat western. Red Dead Redemption 2 láká novým trailerem

Nový trailer sice nijak zvlášť nepřekvapí, ale dokonale navodí atmosféru Divokého západu. Podle všeho se můžeme těšit na přepadávání vlaků či bankovních domů, střelecké souboje či lov zvířat. V novém traileru se krátce mihne i John Marston, hlavní hrdina minulého dílu z roku 2010 (číst recenzi).



Tentokrát si však zahrajeme za banditu Artura Morgana, který se svým gangem Van der Linde krade, loupí a bojuje o přežití napříč celou Amerikou.

Red Dead Redemption 2 vyjde 26. října na PlayStation 4 a Xbox One. PC verze stále nebyla oficiálně oznámena. Můj osobní tip je, že se však PC hráči stejně jako v případě GTA 5 dočkají. Sice to bude trvat déle, ale půjde o do detailů vyladěný port.