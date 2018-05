Vrací se akce Red Faction: Guerrilla, v níž jsme osvobozovali Mars

Red Faction: Guerrilla je téměř devět let stará akce, v níž jsme se coby členové partyzánské organizace pustili v otevřeném světě do osvobozování Marsu. Proč vám to říkám? Protože právě tento kousek se brzy vrátí v remasterované podobě pod názvem Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered (není to překlep). Tvůrci slibují přepracovanou grafiku a vylepšené, případně nové grafické efekty, dále pak podporu rozlišení 4K. S vydáním se počítá ve druhém čtvrtletí letošního roku na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Video zatím není k dispozici, omrknout můžete alespoň sadu obrázků.

