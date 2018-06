Akce Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered vyjde 3. července

Téměř devět let stará akce Red Faction: Guerrilla, v níž jsme se coby členové partyzánské organizace pustili v otevřeném světě do osvobozování Marsu, vyjde v remasterované podobě 3. července na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Potěšující je, že ti, kteří vlastní původní hru na Steamu, získají vylepšenou verzi zdarma. Tvůrci slibují přepracovanou grafiku a vylepšené, případně nové grafické efekty, dále pak podporu rozlišení 4K.



PC

• Nativní podpora 4K

Xbox One

• Xbox One: 900p @ 60 FPS

• Xbox One X: 1800p @ 60 FPS nebo 4K @ 30 FPS

PlayStation 4

• PlayStation 4: 1080p @ 60 FPS

• PlayStation 4 Pro: 1500p @ 60 FPS nebo 4K @ 30 FPS