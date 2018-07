RECENZE: Do remasterované sci-fi akce Red Faction se zakousl zub času

Přiznám se, že jako hráči mi obvykle remasterované verze her nevadí. Za některé jsem i rád, protože nemusím vytáhnout ze skříně starší konzoli, abych si mohl zahrát svůj oblíbený titul. Ale jako recenzentovi mi začínají lézt remastery na nervy.

Jak má člověk hodnotit hru, která je obsahově vlastně stejná jako původní verze, jen je vylepšena grafika a odstraněny některé technické nedostatky? Je to prostě docela oříšek a Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered v tomto není výjimkou. Je to v podstatě to samé, co jsme si mohli zahrát v roce 2009, jen s hezčí grafikou.

Je pravda, že v době prvního vydání byla právě vizuální stránka považována za jednu z největších bolístek, kterými hra trpěla. Stručně řečeno Red Faction: Guerrilla nevypadala tak dobře, jak by si mnozí přáli. Ale tento neduh byl hře odpuštěn, protože i bez dokonalých vizuálů se dalo u Red Faction skvěle pobavit. Jenže to bylo před devíti lety. Od té doby se objevila už hromada dalších sci-fi stříleček, a je tak otázkou, zda Guerrilla má co nabídnout těm, kteří nemají s původním projektem zkušenosti.

Vzestup a pár série Red Faction Série Red Faction odstartovala v roce 2001 jako střílečka z pohledu první osoby. A hned úvodní díl sázel na destruktivní prostředí. Což hráče i novináře zaujalo, a tak v roce 2002 přišlo pokračování nazvané Red Faction II. Opět se jednalo o střílečku z pohledu první osoby. Ani dvojka svou kvalitou nezklamala a sbírala více než slušná hodnocení. Následující díl z roku 2009 Red Faction: Guerrilla přišel se změnou. Tentokrát se na dění nahlíželo z pohledu třetí osoby a prostředí bylo mnohem více otevřené. Ale i když to tvůrci Volition s třetím dílem zkusili jinak, přijetí bylo pozitivní. Ovšem pak v roce 2011 přišla čtyřka Red Faction: Armageddon. Ta byla mnohem lineárnější než Guerrilla, ale podle novinářů jí to na kvalitě příliš neubralo. Ovšem hráči asi byli jiného názoru, protože prodeje byly žalostné. A to natolik, že společnost THQ sérii ukončila. Mluví se o tom, že právě Armageddon byl jedním z hlavních důvodů, proč firma skončila ve ztrátě více než 38 milionů dolarů. Z toho se už nevzpamatovala a v roce 2012 vyhlásila bankrot. A později vyšlo najevo, že bez ohledu na popularitu třetího dílu vysoké náklady na jeho výrobu také přispěly ke konci THQ (společnost byla vzkříšena v roce 2014).

Demolování je pořád sranda

Jedním z velkých kladů Red Faction: Guerrilla byla legrace, která se dala užít u ničení různých předmětů a budov. Samozřejmě i v remasterované verzi jde o jeden z hlavních pilířů hry. Často budete nabádáni k tomu, abyste zdemolovali konvoj nebo stavby a vybaveni jste k tomu docela slušně. Ať už je řeč o „barbarském“ perlíku, nebo mnohem efektivnějších (a efektnějších) výbušninách.

Nejde jen o to, abyste vypustili na povrch svou agresivitu, ale demolování vám pomáhá získat si podporu utlačovaných obyvatel Marsu a herní platidlo.

Bylo to zábavné před lety, je to zábavné i teď. Vlastně jde o největší tahák, který může titul dnešním hráčům nabídnout.

Pokud si totiž odmyslíme ničení všeho možného, tak tu máme víceméně standardní střílečku z pohledu třetí osoby. Většina herních mechanismů nebyla vysloveně objevná v roce 2009 a logicky není ani dnes.

Rozhodně vás neoslní děj, který by se dal shrnout do jedné věty. Nenasytná obří organizace utlačuje obyvatele Marsu, vaším úkolem je pomoc jim osvobodit rudou planetu.

Kousek po kousku

I děj byl v době původního vydání cílem kritiky a není se čemu divit, opravdu nejde o nic záživného a strhujícího. Každý druhý „béčkový“ sci-fi film má podobně „promyšlenou“ zápletku. Red Faction je ale hrou sázející na otevřený svět, takže se dá překousnout, že příběh není nic moc.

Větším problémem by bylo, pokud by se hra brzy stala stereotypní. A naštěstí k tomu nedojde bolestně brzy. Některé postranní mise se samozřejmě časem začnou opakovat, ale na výběr je dost různých úkolů, abyste si nemuseli za hodinu kousat nehty nudou a kroutit očima.

Účastnit se postranních misí je důležité nejen kvůli tomu, abyste získali podporu ze strany civilistů, ale také za ně dostáváte herní platidlo. Díky němu vylepšujete svého hrdinu (je to mimochodem důlní inženýr Alec Mason). Nečekejte žádné RPG orgie, je to velmi jednoduchý systém získávání nových schopností a zbraní.

Jen se klidně povozte

A věřte, že oceníte každou výhodu. Pokud jste hráli původní hru, víte, že obtížnost nebyla zrovna vyvážená. To stále platí. Mnohokrát vás určitě zaskočí, jak jsou některé mise těžké a budete rádi, když z nich vyváznete živí. S ohledem na to, že systém automatického ukládání není úplně ideální, tak nezbývá než doporučit ono okřídlené „ukládat, ukládat, ukládat.“

Nezapomínejte na to, ani když se budete jen tak procházet po poměrně velkém herním světě. Můžete se po něm pohybovat pěšky nebo nasednout do některého ze zdejších dopravních prostředků.

Jen pro informaci, přestože si grafika prošla omlazujícím procesem, modely vozidel stále nejsou zrovna něčím, na co by byla radost pohledět a jejich řízení také není luxusním zážitkem. Fyzikální model je docela divoký.

Pravdou je, že přestože největší přidanou hodnotou na remasterované verzi mají být upgradované vizuály, tak hra stále nevypadá nikterak skvostně. Abych použil upravenou verzi jednoho lidového moudra, z lejna bič neupleteš. A prostředí v Red Faction: Guerrilla je docela sterilní (Mars prostě není místem, kde by byly na každém kroku dechberoucí scenérie, i když pár jich tu najdete), takže i když bylo obrazově vylepšeno, stále vypadá dost nemastně neslaně.

Pokud se budeme bavit o konkrétních grafických vylepšeních, tak došlo ke klasickému dopilování hry světla a stínu, doladění textur a snímkování. Na standardní PS4 a Xboxu One se dočkáte rozlišení 1080p s 60 snímky za sekundu. Na Xboxu One X a PS4 Pro pak máte k dispozici rozlišení 1500p s 60 snímky za sekundu nebo 4k se 30 snímky za sekundu. Na PC je pak samozřejmě také k dispozici 4k rozlišení. A jen pro informaci, pokud jste vlastníky předchozí PC verze, dostanete hru zdarma.

Také bych trochu fňukal, pokud jde o ovládání. Není intuitivní a ovládací prvky jsou v některých případech rozloženy malinko jinak, než je zvykem u většiny konkurence, takže si člověk musí chvíli zvykat, než mu vejde ovládání do krve. Ani pak to není žádná lahoda a akční sekvence, kde se na vás často ve vlnách ženou nepřátelé, nejsou ničím, co byste si užívali plnými doušky.

Zatímco ničení všeho možného má stále své kouzlo, do ostatních herních mechanismů se prostě zub času zakousl docela hluboko. Kromě hry pro jednoho hráče tu najdete také multiplayer, který obsahuje klasické módy ve stylu Deathmatch, ale samozřejmě také módy, které sázejí na ničení budov. A u některých se dá určitě užit docela dost zábavy. Nicméně v době recenzování hry bylo dost těžké najít protivníky, protože Red Faction ještě nebyl oficiálně vypuštěn do prodeje, takže vám nemůžu popsat své zážitky se hrou pro více lidí.

Red Faction je tak dalším z řady remasterů, za který asi budou rádi ti, kteří si chtějí zahrát oblíbenou klasiku na aktuální generaci konzolí, nicméně pro nováčky to není nic, co by museli za každou cenu mít.

Ano, cena je relativně přijatelná (titul se dá sehnat i za cca 600 korun, na PS Store ale za nepěkných 899 korun) a nedostanete jen základní hru, ale také všechna DLC. Bohužel za to dostanete hru, na níž je její věk hodně znát.

Nedávno jsem recenzoval remasterovanou verzi Dark Souls a tam jsem udělil relativně vysoké hodnocení 75 %. Důvodem bylo to, že herní mechanismy fungovaly víceméně stejně dobře jako před lety, ale v případě Red Faction to bohužel neplatí, takže musím hodnotit přísněji.