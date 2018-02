Legendární hráč zapsaný v Guinessově knize rekordů je podvodník

Todd Rogers je známý jako první člověk na světě, který si kdy vydělával hraním videoher. Byl držitelem mnoha rekordů v klasických arkádových hrách, je uveden v Guinessově knize rekordů a sám se dokonce se vší skromností jmenoval „králem videoher.“ Jenže nyní je z něj v hráčských kruzích nepřítel číslo 1 a místo rekordů mu zbyla jen obrovská ostuda.

Todd Rogers bude muset svůj Guinessův rekord vrátit.

A může za to právě jeho záznam v Guinessově knize rekordů, kde je Rogers zapsaný jako autor nejdéle nepřekonaného rekordu v počítačové hře. V roce 1982 se mu v Dragsteru, který „simuluje“ závody rychlých vozítek na krátké trati, podařilo zajet čas 5,51 sekundy a ten se od té doby nikomu nepodařilo trumfnout. To na řadu soutěživých hráčů samozřejmě působí jako červený hadr na býka, nicméně navzdory obrovskému množství vyzyvatelů rekord odolával více než 35 let.

Hra Dragster příliš zábavná není, ale touha překonat letitý rekord k ní láká hráče dodnes.

Jenže nedávno se ukázalo, že se tento čas nikomu překonat ani nemohlo podařit. Rekord je totiž podle všeho podvodný a nebylo možné jej dosáhnout legitimními prostředky. Speedrunner Eric “Omnigamer” Koziel po nekonečné řadě pokusů zajel čas 5, 57 sekundy a jelikož si byl takřka jistý, že už to lépe ani nejde, podrobil hru pečlivé analýze. Pomocí softwarových nástrojů se mu povedlo najít ten nejoptimálnější průchod hrou a zjistil, že čas 5,57 sekundy je opravdu naprosté maximum čeho lze dosáhnout.



Společnost Twin Galaxies nad pofidérními rekordy Todda Rogersa dlouho přivírala oči.

Po dlouhém dokazování nakonec stránka Twin Galaxies, která se zabývá sledováním a ověřováním herních výsledků, uznala, že jde o podvod a Rogersův dlouholetý rekord smazala.

Jenže tento incident samozřejmě vzbudil otázku: pokud Rogers podváděl jednou, není možné, aby byl nepoctivý ještě některý z mnoha jeho zaevidovaných rekordů? A tak se „herní detektiv“ vystupující na YouTube pod přezdívkou Apollo Legend pustil do pátrání, jehož závěry aktuálně otřásají (nejen) speedrunnerskou komunitou.

Guinessova kniha šílenců Závodit v 35 let staré hře může připadat mnoha lidem šílené, ale Guinessova kniha rekordů je plná daleko šílenějších disciplín. Tak třeba Američan Kevin Shelley je držitelem rekordu v rozbíjení dřevěných záchodových sedátek hlavou za minutu. Zvládl jich 46! Další Američan Paul Prado dokázal nosem vysmrknout marshmallow na délku 5,46 metru, Ital Silvio Sabba si během minuty připnul na obličej 51 kolíčků a Simona Elmorová z Německa si do pusy nacpala 400 brček.

Donkey Kong je další z her,v nichž Rogersův rekord vzbuzuje rozpaky.

Zvláštní je, že podle Apollových slov to ani nedalo příliš práce. Některé z těchto rekordů jsou totiž více než sporné už na první pohled. Například ve hře Donkey Kong Rogers údajně nasbíral přesně 15 milionů bodů, zatímco druhý hráč v pořadí nedokázal nasbírat ani milion. Že by byl Rogers opravdu o tolik lepší? Teoreticky to možné ještě je, zato skóre 1698 bodů ve hře Wabbit je prokazatelný nesmysl. Nejenže se v ní body sbírají pouze po pěti, ale při dosažení hranice 1300 bodů hra končí, jakékoliv větší skóre je prostě evidentní lež. A to je jen vrchol ledovce, rekordy z her Galaga, Centipede, Cosmic Ark a mnohých dalších také nevypadají příliš důvěryhodně.

Jenže jak je to možné, že prestižní organizace Twin Galaxies, která je i oficiálním dodavatelem výsledků pro Guinessovu knihu rekordů, něco takového neodhalila už dříve?

Vzhledem k malému rozšíření záznamové techniky v 80. letech tehdy stačilo, aby u rekordu byl některý z oficiálních rozhodčí. Jenže mužem, který ověřil drtivou většinu Rogersových rekordů je Ronald Corcoran, o jehož důvěryhodnosti asi nejvíce vypovídá fakt, že si aktuálně odpykává 30letý trest za sexuální zneužití nezletilé.



Rozhodčí Ronald T. Corcoran není zrovna nejdůvěryhodnější osobou, byl odsouzen za znásilnění nezletilé dívky.

Je to hodně cynické, ale touto skutečností se Rogers nyní hájí. Většina dochovaných důkazů o jeho rekordech prý byla nahrána na videokameru, jenže ta se prý během policejního vyšetřování ztratila.

Aby toho nebylo málo, Rogers byl obviněn i z toho, že si některé výsledky do databáze rekordů napsal sám. To sice přiznal, ale jelikož to prý udělal jen jednou, nijak tím neohrozil celkovou věrohodnost výsledků.

Na základě youtuberova videa, které během pár dnů nasbíralo přes 1,5 milionu shlédnutí, stránka Twin Galaxies kapitulovala a všechny Rogersovy rekordy označila jako neplatné. On sám však trvá na své nevině a stále se najde dost lidí, kteří mu vyjadřují podporu.