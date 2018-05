Autoři Shadow of the Colossus na PS4 pracují na dalším remaku

Shadow of the Colossus (2018)

Studio Bluepoint Games odvedlo skvělou práci při oživování klasiky Shadow of the Colossus na PlayStation 4 a leckoho napadlo, na čem pracují nyní? Světe div se, je to další remake, prozradil britskému Eurogameru prezident a spoluzakladatel studia Marco Thrush. Prozatím nevím, co to bude, ale v porovnání s Shadow of the Colossus je to rozsáhlejší projekt.