Remasterovaný Bard's Tale vyjde 14. srpna na PC

První část z remasterované trilogie The Bard’s Tale nazvaná Tales of the Unknown vyjde 14. srpna na PC, oznámilo studio InXile Entertainment. V listopadu má následovat The Destiny Knight a koncem roku Thief of Fate. Remaster zahrnuje řadu vylepšení, například automatickou mapu či upravený management inventáře a kouzel. Na nový trailer se podívejte níže.