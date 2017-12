Vesnická bitka i návrat Chrise. Recenze zlaté edice Resident Evil 7

Byť šlo o risk, Resident Evil 7: Biohazard uspěl na celé čáře. U hráčů, u odborné kritiky i v prodejích. Kamera změnila pohled z třetí osoby na první, vrátil se opravdový horor, strach i děsivé lekačky. Zaměření na strašidelnou rodinu Bakerových byla trefa do černého a potěšily i skutečné hlavolamy. Pro virtuální realitu PS VR jde stále o tu nejlepší hru. A kromě ne úplně nejhezčí grafiky a trapného akčního konce s nic moc rozuzlením, je to pro mnohé hra roku.

Pak přišly dvě placená DLC s několika režimy. Jelikož si můžete kliknout na odkaz a přečíst si o Banned Footage vol. 1 i vol. 2, rozpitvávat je nebudeme. První zabodoval hlavně částí Bedroom, což je kradmý únik hlavního hrdiny Ethana z postele a posléze ložnice před zmutovanou mámou Marguerite. Velká pecka plná hlavolamů, plíživého postupu a schovávání. Druhý přídavek zabodoval brutální karetní hrou 21 ve stylu Saw a hlavně příběhovým prequelem Daughters, který odhalil původ zla. Zbytek DLC zas tolik za řeč nestojí. Teď byly vydány další dva přídavky, které oba stojí za to. A zároveň Gold Edition, v níž najdete vše, co ke hře vyšlo pohromadě na jednom disku.

Nejsem hrdina, pracuji pro Umbrellu

Hlavním hrdinou DLC Not a Hero, který najdete nejenom v Gold Edition, ale stáhnout si ho může každý, kdo vlastní základní hru, zdarma, je pro fandy starý známý. Nejde o nikoho jiného než Chrise Redfielda. Ten vypadá jako cokoliv, jen ne Chris Redfield. Jeho dramatická změna vzhledu byla terčem velké kontroverze a ani my z jeho nové podoby nejsme nijak extra nadšení.

Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition

Tvůrci říkali, že k ní došlo proto, aby vypadal realističtěji ve stylu sedmého dílu a ne jako komiksová postavička z pětky a šestky. Chápeme, že týpek s krátkým rukávem v prostředí plném biohazardu, bicákem o velikosti melounu a silou, která odpálí tunový balvan po ráně pěstí má ke skutečnému hrdinovi na hony daleko, ale nový Chris se nám prostě nelíbí. Alespoň, že se chová plus minus jako hrdina, kterého známe.

Nyní však pracuje pro Umbrellu. Cože? Jo! Všichni, kdo dohráli základní příběh, si kladli otázku, jak se mohl Chris dopustit něčeho takového. Pracovat pro úhlavního nepřítele? Not a Hero na tyto otázky odpoví. Bohužel je vysvětlí velmi stručně v asi třech větách během rozhovoru přes rádio.

Tento přídavek měl původně vyjít již v létě, ale sami tvůrci ho pozdrželi, protože nebyli spokojeni s jeho kvalitou. Jde o zábavu na necelé dvě hodiny, v níž Chris loví černou ovci rodiny Bakerových - syna Lucase, který zajal Redfieldovy parťáky a nastražil na ně pasti jako ze Saw.

Zpočátku se zdá, že jde o výhradně akční záležitost, ale není tomu tak. Dojde i na hlavolamy a postup à la Metroidvania. Abyste se dostali přes infikované prostředí, budete potřebovat filtr do masky. Tmou zase neprojdete bez nočního vidění. Škoda, že se hra odehrává celá v dolech, což byla asi nejméně atraktivní lokace z původní hry. Nechybí ani mince odemykající klece s injekcemi.

Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition

Hra se tváří jako menší kampaň, kterou vlastně je. Protivníky jsou opět plesniví Molded všech možných tvarů a velikostí. A je jich hodně, takže dojde i na situace, v nichž vám dojdou náboje. A finální boss samozřejmě nechybí. Pro fandy jde o povedenou zábavu. Vyčíst ji vzhledem k tomu, že je zdarma, nelze skoro nic. Ostatně, kdo vám dneska dá dvě hodiny hraní navíc zdarma, že? Ale kdybychom si měli nad něčím postěžovat kromě šedivých dolů, tak asi nad pocitem, že se z tohoto přídavku s Chrisem Redfieldem dalo vytěžit více.

Hodnocení Not a Hero: 78%

End of Zoe

Poslední přídavek je odlišný od zbytku hry. Odehrává se po všech událostech z hlavní hry i ostatních přídavcích. Hlavním hrdinou je dosud neznámý Joe Baker - bratr Jacka a strýček Zoe, který svou neteř nalézá proměněnou ve vápník a obklopenou vojáky. Joe je prostořeký venkovan, který nechodí pro ránu daleko. Mnohem přesnější výraz je vidlák, který se s ničím ani nikým nepáře. Spory řeší vlastními pěstmi, rány rozdává na všechny strany.

End of Zoe je tak akcí z první osoby založenou na pěstních soubojích stejně jako starý Breakdown pro první Xbox nebo filmově-herní sci-fi The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay. A byť je pěstní souboj s Molded naprosto absurdní, je End of Zoe hodně zábavný kousek. A atmosférický.

Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition

Poté, co Ethan Winters věnoval sérum proti viru své manželce, byla Zoe ponechána svému osudu v bažinách. Joe však půjde přes mrtvoly, aby ji zachránil. Brodit se bude močály a postaví se monstru z bažin, které má na Zoe spadeno. Scény, kdy strýček nese svou neteř v náručí a snaží se ji zachránit, jsou hodně emotivní. I jako horor tento poslední přídavek obstál.

Během taktéž zhruba dvouhodinového dobrodružství okusíte i kradmý postup, budete také vrhat kopí po aligátorech v mělčinách a poplujete na lodi. Sbírat budete housenky a jiný hmyz, který poslouží k uzdravování. Joe je zvyklý na život v přírodě. Kombinování předmětů ho také nemine a na konci získá směšnou ale zároveň hustou robotickou rukavici, která mu dodá sílu jako Jaxovi z Mortal Kombatu. Při opravdu těžkém posledním souboji přijde vhod.

Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition

End of Zoe nás bavil o trochu více, jde o kvalitní uzavření celého příběhu. Resident Evil 7: Biohazard. Gold Edition je tak celkově parádní kompilace s jednou z nejlepších letošních her a mnoha zajímavými dodatky. Pokud jste tuto temnou pecku ještě nehráli, napravte to s touto verzí. To samé platí i pro ty, co základní hru dohráli, ale DLC nikoliv. I přídavky stojí za to. Stále jde také o tu nejlepší videohru, kterou si můžete pořídit pro virtuální realitu. Ta celý horor ještě umocňuje.

Hodnocení End of Zoe: 85 %