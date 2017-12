Dvojitá porce děsu a akce. Recenze Resident Evil Revelations 1&2 na Switch

Resident Evil Revelations 1

Z Nintenda Switch se pomalu ale jistě stává konzole pro všechny typy hráčů. Nintenďáci a děti se radují z pecek jako Super Mario Oddysey a pařani zvyklí na konvenční „dospělácké“ videohry ocení konverze hitů jako Doom nebo The Elder Scrolls V: Skyrim. Dalšími tituly, které rozšířily druhou sortu jmenovaných her pro Switch, jsou oba díly akčního hororu Resident Evil Revelations. Ty v Evropě vycházejí pouze v digitální podobě.

Před koupí se ale pořádně podívejte, jak velkou máte v konzoli paměťovou kartu a kolik volného místa. Zatímco první díl zabere 12 GB místa, ten druhý hned dvojnásobek. A 23,6 GB je na Switch hru už opravdu hodně. Pokud se vám chce plakat po fyzickém vydání, vězte, že hráči za oceánem se ho dočkali, ale ve skutečnosti jde jen o první díl. Dvojku je stejně zapotřebí stáhnout v digitální formě z Nintendo eShopu.

Plavba s mutanty

Resident Evil Revelations byl původně exkluzivní titul pro handheld Nintendo 3DS, ale od jeho vydání na počátku roku 2012 uplynulo hodně času a hra vyšla na všechny možné i nemožné platformy. Naposledy jsme ho recenzovali pro PlayStation 4, takže nemá cenu rozpitvávat hru jako takovou.

Resident Evil Revelations 1 Hodnocení­: 70 %

Je to fajn akční horor, na němž je z herního i designového hlediska už vidět zub času. Prostředí, kterému vévodí zaoceánská loď, je atmosferické, ale znatelně chybí zombie, které mutanti Ooze nezastoupili dostatečně, i když jsou děsiví.

Zábavný je režim Raid hratelný sólo, on-line i ve splitscreenu, v němž likvidujete mutanty za body, zlepšujete si vybavení a odemykáte nové postavy. Hlavními hrdiny jsou staří známí Chris Redfield a Jill Valentine, kterým sekundují trapní parťáci v hodně hloupém příběhu.

Hlavní otázkou zůstává, jak se RER na Switchi hraje. Stručná odpověď je - dobře! V dock režimu se pyšní 1080p rozlišením, přičemž v handheld módu to je 720p. Grafika vypadá o poznání lépe oproti původní N3DS verzi. Ta pro PlayStation 4 je na tom však pochopitelně lépe. I když i ona má často rozmazané textury, pyšní se o něco málo detailnějšími modely postav i hladším prostředím.

Hra nemá uzamčený framerate. Snahou vývojářů ho bylo vyhnat až k toužebným 60 fps, což se často i daří. Pokud dojde k jeho poklesu, není to tak hrozné. Většinou jsme ho vůbec nezaznamenali. Pokud máte na výběr a chcete hrát na televizi, zvolte raději verzi na PlayStation 4 nebo Xbox One. Pokud ovšem plánujete hrát v handheldovém režimu, je to na Switchi velká paráda.

Hýbejte se jako v dobách Wii

Ovládání je fajn i vzhledem k jeho mnoha dostupným podobám. Povedené je jak na ovladači Pro u televize, tak pokud držíte Switch v handheldobém režimu. Vibrace HD Rumble jsou tu také.

Velkou vychytávkou, kterou se pyšní pouze Switch verze, je možnost pohybového ovládání s odpojenými Joy-Cony. To si užijí nejvíce Nintendo pamětníci, kteří nedají na povedenou konverzi Resident Evil 4: Wii Edition stále dopustit. I když radši preferujeme klasickou podobu ovládání, jeho pohybová varianta je více než povedená a pokud je tento styl vaším šálkem kávy, RER pro Switch si zahrajte. Celkově jde stále o příjemný akční horor, jeho následovník ho však dnes již značně zastiňuje na všech frontách.

Sranda s minihrou Ghost Ship Panic Oba díly Revelations se na Switchi pyšní exkluzivními 2D minihrami, které si v žádné jiné verzi hry nezahrajete. U jedničky to je střílečka Ghost Ship Panic, v níž máte za úkol kurzorem postřílet padající mutanty. Taková variace na Space Invaders. Dotírají známí Ooze, zmutovaná Rachel, masivní Scaghead, který po eliminaci exploduje a zlikviduje i ostatní nepřátele kolem sebe a ryba Acculeozzo, která je neskutečně mrštná, ale pokud z ní uděláte rybí prsty, zvýšíte si výrazně skóre. Minihra je hratelná při počátečním nahrávání, ale naleznete ji i v možnostech (options) v Raid režimu. Je to vážně příjemná blbina.

Minihra Ghost Ship Panic v Resident Evil Revelations 1

Resident Evil Revelations 2

I když byla i jednička prezentována jako seriál, vyšla jako ucelená hra. To dvojka, která se nyní poprvé objevuje na konzoli Nintenda, vycházela původně jako epizodický titul.

Resident Evil Revelations 2 Hodnocení­: 80 %

První epizoda Penal Colony ukázala hned z kraje, že tentokrát půjde o povedenější záležitost. Hlavní hrdinky Claire Redfield a Moira Burton předvedly, že se dokážou společně postavit i navrátivším se zombiím a dalším monstrům. Zatímco Chrisova sestra to umí se střelnými zbraněmi, Moira pomáhá ve zdravení. Posvícením baterkou dokáže odhalit skryté předměty a ohání se pouze páčidlem.

Kooperace hraje ve dvojce mnohem větší roli. Mezi postavami může samotný hráč přepínat, nebo si lze kampaň konečně zahrát ve dvou na rozdělené obrazovce. On-line chybí. A to platí i pro aktuální Switch verzi.

Druhou dvojicí hratelných postav je Barry Burton pátrající po své zmizelé dceři a malá holčička Natalie. Na malé chudince dělali pokusy a nyní oplývá nadpřirozenou silou. Nemrtvé vidí i skrze zdi a dokáže Barrymu pomoci v nepřátelském prostředí s jejich lokalizací. Její schopnosti se hodí zvláště u neviditelných protivníků.

Druhá epizoda Contemplation představila nové nepřátele a odhalila více z ostrova, na kterém se celá hra odehrává. Třetí epizoda Judgment se překvapivě zaměřila více na hlavolamy a odhalila příběhové pozadí hlavní záporné postavy Alex Wesker (to příjmení jsme už někde slyšeli). Poslední epizoda Metamorphosis byla nejkratší a přinesla klasický finální souboj s přerostlým bossem. Kromě čtyř základních epizod vyšly ještě dvě bonusové.

The Strugle se zaměřuje na Moiru a její osud, když se oddělila od Claire. Kromě zabíjení zombií vás čeká i lov zvěře. Na obstarání jídla je kladen velký důraz. Když nebudete mít co k žvanci, zahynete. Druhá bonusová epizoda se jmenuje Little Miss a její hlavní postavou je Natalie a její temné já. Společně se vydávají napříč ostrovem. A jelikož jsou bezbranné, epizoda má čistě plíživou hratelnost, ve které se musíte vyhýbat protivníkům. Celkově hra zastínila svého předchůdce ve všech směrech. Je jednoduše o dost lepší hrou.

Switch verze obsahuje nejenom všechny epizody, ale také veškerý dodatečný obsah pro režim Raid, který byl k pořízení separátně. Raid je ve dvojce obsáhlejší, nabízí více možností, nepřátel, z nichž někteří se ani neobjevují v hlavní hře, denní výzvy a mnohé další. Všechno by jelo jako po másle, kdyby hru nezdržovaly otřesné počáteční nahrávací časy. Jejich délka se často vyšplhá až téměř k celé minutě.

Vizuálně vypadá hra hodně k světu, i když kvalit verze pro PS4 opět logicky nedosahuje. Dock režim nabízí 1080p rozlišení, zatímco u hadheld módu to je 720p. Graficky jde podle nás o jednu z nejlépe vypadajících videoher pro Switch, přesto došlo k mnoha kompromisům. Vypnut byl antialiasing, kvůli čemuž prostředí vypadají dosti zubatě. Zmizely také stíny, které vrhalo posvícení baterkou, což je u hororové hry na pováženou. V dálce navíc doskakují předměty.

Nejhorší je ale framerate, který se požadovaným 60 snímkům přiblíží málokdy. Hra se výrazně trhá a její plynulost je často tak otřesná, že to vypadá jako by trpěla digitálním Parkinsonem. V handheld režimu je pak absence antialiasingu vyhlazujícího ostré hrany ještě znatelnější.

Přesto jde paradoxně pořád o hezkou hru. Však to chápete. A rozhodně nejde o hrůzu, jakou byla konverze pro PS Vitu. RER2 je parádní akční Resident Evil v krystalické podobě se vším všudy. Jde také o první možnost, jak si hru zahrát na Nintendo konzoli. No, neberte to!