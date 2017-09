Zaoceánská plavba s mutanty potřetí. Recenze Resident Evil Revelations

Japonský gigant Capcom jen tak nepřestane chrlit konverze a remastery starších dílů Resiho. Resident Evil Revelations (původní recenze na 3DS) patří k akčním dílům série, který naštěstí obsahuje i nějaké ty hororové momenty a lekačky. O starou survival horor školu á la PlayStation 1 už ovšem nejde.

Naštěstí je prostředí zaoceánské lodi Queen Zenobia dostatečně zajímavé a dokonce v něm naleznete odkazy na Spencerovo sídlo z jedničky. A i krátké návštěvy jiných lokalit jako zamořené pláže nebo zasněžené hory obývané zmutovanými vlky potěší. Hlavolamy jsou přítomné v té nejjednodušší podobě typu „najdi klíč, který patří k zamčeným dveřím.“

Resident Evil: Revelations

Příběh se odehrává mezi čtvrtým a pátým dílem a patří k těm nejhorším, které série nabídla. Spousta žvástů o bioterorismu, ochraně světa a samozřejmě parťáctví. I když nejde, a ani v době původního vydání nešlo o epizodickou hru v pravém slova smyslu (jako tomu bylo u RER2), je její příběh rozdělen na kapitoly jako seriál. Nechybí dokonce ani typické „pokračování příště“.

Cesta Resident Evil Revelations stále nekončí Resident Evil Revelations vyšel původně pro handheld Nintendo 3DS v lednu 2012 jako exkluzivní titul. Ale víme, jak to s exkluzivními hrami Resident Evil chodí, že? Podporoval samozřejmě stereoskopické 3D, gyroskop pro prohlížení okolí a možnost střelby z první osoby. V květnu 2013 ale daly Revelations exkluzivitě vale a vyšly v graficky vylepšené verzi pro Xbox 360, PlayStation 3, Wii U a i PC. Konverze byla povedená a i na velkých konzolích hra překvapivě vynikla. Letos na konci srpna se dostala i na PlayStation 4 a Xbox One. Jenže nějaký ten pátek přece jenom už uplynul a na hře začíná být vidět zub času. Cesta hry přesto stále nekončí. Do konce roku zamíří i na hybridní zařízení Nintendo Switch společně s Resident Evil Revelations 2.

Capcom tak měl spoustu místa na to, aby ulítl a přinesl šílenou mýdlovou operu s velkým množstvím přiblblých postav. Těm vévodí retardovaní Keith Lumley a Quint Chetcham, kterým je dokonce věnován prostor v podobě hratelných postav. Ach jo. Jinak naštěstí hrajete za Jill Valentine a jejího parťáka Parkera Lucianiho, který jako by vypadl z telenovely. Pro fandy nechybí Chris „pěstí do balvanu“ Redfield s kolegyní Jessicou Sherawat, u níž vám hned něco nesedí.

Hraje se vždy ve dvou postavách. To sice hráče obírá o větší pocit ze strachu, ale šlo by to omluvit, kdyby hra podporovala kooperativní multiplayer. Ten sice přítomný je, ale pouze v režimu Raid, v němž likvidujete společně zástupy mutantů ve vybraných mapách za body a zkušenosti. To prostě nepochopíte.

Resident Evil: Revelations

Raid jako takový je zábava na pár chvil, případně pro největší vyznavače série. Na PlayStation 4 je k mání se všemi mapami i zbraněmi. Při boji s mutanty se vám budou hodit, stejně jako rychlý a jednotlačítkový útok nožem, úskok a další prvky, které dělají ze hry hlavně svižnou akci. V Revelations si dokonce zaplavete. Akce se naopak zpomalí v příběhové kampani, když vytáhnete Genesis. Jde o scanner pro průzkum prostředí, který parádně fungoval při rozhlížení na Nintendu 3DS, ale nyní na velké konzoli působí spíš úsměvně.

Asi největším zklamáním pro fandy série je absence zombií. A tím myslíme, že tu nejsou vůbec. Ani klasičtí, pomalu se šourající nemrtví známí z původních dílů, ani zpropadeně rychlí Crimson Head z remaku prvního dílu, ani parazity ovládaní vesničané a domorodci z čtyřky, respektive pětky. Tady vám po krku půjdou mutanti Ooze. Jsou slizcí, útočí ozubenými laloky, ostny a drápy. Utkáte se s různě velkými variacemi, dostaví se i masivní bossové.

Resident Evil: Revelations

Zombie jsou ale zombie a citelně zde chybí. Jedinými potvorami známými z jiných dílů jsou skokani Hunteři. Celkově kampaň vydrží na zhruba deset hodin, což vůbec není špatná délka. Pokud jste už ale hru hráli, což je velmi pravděpodobné, životnost kampaně bude logicky kratší než pro nováčky.

Na aktuálním a výkonnějším systému by hra měla běžet a vypadat lépe a taky tomu tak je. Modelům postav byla věnována viditelná péče a mají vyšší počet polygonů. Zejména v obličejích si změny všimnete. Textury však jasně ukazují stáří a původ hry. Těm tvůrci tolik pozornosti nevěnovali. Jsou kostičkované a rozmazané. Nějaké to „fuj“ vám z pusy při hraní nejspíš vypadne. Jinak běží hra ve 1080p rozlišení při 60 snímcích za vteřinu. To je fajn.

Celkově už ale stáří hry patrné je, a to nejenom podle vizuální stránky, ale designu levelů i celkovému pojetí. Se stárnutím původního materiálu se z Resident Evil Revelations stává čím dál tím méně hra, kterou lze doporučit masám. Stále však má šanci zaujmout. Příští rok to už bude horší. Fandové však aktuální konverzi přivítají s otevřenou náručí, to je jasné.