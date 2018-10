Známe dvacítku her, které půjde hrát na retro konzoli PlayStation Classic

Připravovaná retro konzole od Sony, která pamětníkům připomene éru prvního PlayStationa, vyjde ještě letos v prosinci a nyní konečně víme, jaké hry budou její součástí. Výběr je dostatečně bohatý, aby si vybral fanoušek každého žánru, na druhou stranu na spoustu oblíbených her bohužel nedošlo. Ale jinak to ani není možné, vždyť skvělých her na prvního Playstationa vyšly stovky.

Celkem se tedy můžete těšit těchto 20 titulů:

Battle Arena Toshinden, Cool Boarders 2, Destruction Derby, Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Intelligent Qube, Jumping Flash!, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Oddworld: Abe’s Oddysee, Rayman, Resident Evil: Director’s Cut, Revelations: Persona, Ridge Racer Type 4, Super Puzzle Fighter II Turbo, Syphon Filter, Tekken 3, Tom Clancy’s Rainbow Six, Twisted Metal a Wild Arms.

Pro nostalgiky stovky hodin zábavy, pro ostatní alespoň zajímavý průřez herní historií.

Retro konzole se v prodeji objeví 3. prosince, což je stejný den, kdy v roce 1994 vyšel první PlayStation. Balení bude zahrnovat samotnou konzoli, dva ovladače, kabely HDMI a USB. Pokud by vám nevyhovoval provoz přes USB, napájecí adaptér půjde koupit samostatně. Cena byla stanovena na 99,99 eura, v Česku se bude prodávat za 2 690 korun.