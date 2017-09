Jak se bránit útokům rozhněvané komunity? Steam přišel s řešením

Nedávno jsme přinesli článek o tom, jak steamový profil hry Dota 2 začal nečekaně sklízet stovky špatných hodnocení od naštvaných hráčů. Důvod? Někdo přišel s myšlenkou, že Dota 2 je tou žábou na prameni, která může za to, že tu ještě dnes nemáme Half-Life 3.

Ponechme stranou, že takovéto pranýřování prakticky nijak nesouvisejícího titulu připomíná spíše hon na čarodějnice a jeho skutečný dopad se limitně blíží nule. Faktem je, že tzv. „review bombing“ není jen záležitostí frustrovaných „klávesnicových bojovníků“, ale docela dobrým ukazatelem nikoli toho, že vydavatel hry udělal něco vyloženě špatně, ale toho, že má problémy s komunikací vůči veřejnosti.

Youtuber Felix „PewDiePie“ Kjellberg si na kontroverzním chování vybudoval živobytí.

Naposledy se o tom přesvědčil tým Campo Santo, známý díky loňskému hitu Firewatch. Vývojář Sean Vanaman zareagoval na nedávnou kauzu populárního youtubera PewDiePie, kterému během streamování „vyletělo“ z úst slovo „nigger“ (více o kauze zde), tím, že nechal z YouTube odstranit PewDiePieova videa obsahující záběry z jeho hry.



Jistě, měl na to svaté právo a dokážu pochopit, že nechce své jméno spojovat s někým, kdo je „horší než rasista, propagátorem opovrženíhodného odpadu, který poškozuje celou kulturu kolem videoher“ (jak se o PewDiePie vyjádřil na svém Twitteru), nicméně tím zabrousil do nebezpečných vod. Lidé, kterým byla dosud celá kauza v podstatě ukradená a jen se zpovzdálí bavili tím, jakými pseudoproblémy se ostatní zabývají, jakoby si najednou museli vybrat jednu ze znesvářených stran. Následný review bombing hry Firewatch měl, na rozdíl od mainstreamové Doty 2, významný dopad na její celkové hodnocení.

Steam, jakožto nejpopulárnější distribuční platforma digitálních her, se rozhodl celému problému postavit čelem a vymyslel šalamounské řešení. Nepřistoupil totiž k žádnému omezování uživatelů, jakým by třeba bylo dočasné zablokování jakýchkoli recenzí do doby, než kauza odezní.



On totiž i takový skokový „nájezd“ špatných hodnocení může mít skutečně závažný důvod a být pro ostatní uživatele varováním. Tak jako například u skvělého Pinballu FX 2, kde se zničehonic změnila pravidla používání EULA, a pokud jste si nadále hru chtěli zahrát, museli jste souhlasit s tím, že jeho autoři mohou naprosto bez omezení nakládat s vašimi registračními daty.

Kauza Firewatch. Koho zajímá samotná hra? Důležitější jsou přeci vývojářovy politické názory.

Steam tedy nově u prodávaných her zavedl graf vývoje hodnocení, z něhož je jasně patrné, zdali jsou jednostranné recenze rovnoměrně časově rozprostřeny, anebo se někdy v minulosti objevil nějaký výkyv. Je pak na uživateli, aby si rozhodl, nakolik je důvod takového kolísání pro něj relevantní. Pro někoho jsou politické názory toho, komu posílá své peníze, důležité, zatímco druhého zajímá jen to, zda-li nějaký nově vydaný patch neničí vybalancování hry.

Jakkoli je tato nová funkcionalita podařená, samotný problém neřeší, to by se k němu musely připojit i všechny ostatní stránky typu Metacritic. Samotný „review bombing“ je navíc jen jednou z mnoha forem, kterými negativně naladění uživatelé dávají najevo svou nespokojenost.

Dokud budou hráči bojkotovat tímto způsobem, nemusí si s tím vydavatelé příliš lámat hlavu.

Poměrně rozšířené jsou i nejrůznější petice a bojkoty, jejichž dopad je však také minimální. Tragikomický nádech měla například steamová skupina požadující dedikované servery pro hraný Call of Duty: Modern Warfare 2. Jak šlo jednoduše zjistit z pouhého nahlédnutí do seznamu zapojených uživatelů, drtivá většina z nich přes hlasité protesty samotnou hru hrát nepřestala.

Tím hlavním argumentem, kterým se vývojáři her řídí, jsou hráčské peněženky. Dokud se jim vyplatí tvořit takové hry, jaké tvoří, nemají moc důvodů něco na svém chování měnit. Samotní hráči by raději měli věnovat své úsilí tomu, najít si titul, který jim vyhovuje lépe, nikoli tomu, aby nadávali všem ostatním.

Někdy je potřeba vyhrát tak silná, že se hráči uchylují k podvodům. Je to ještě vůbec zábava?

Ředitel vývoje hry Overwatch Jeff Kaplan se v nedávném videu obrátil na hráče s vysvětlením, jak moc toxické chování kazí zážitek ostatním. Počítačové hry mají být především o zábavě, což bohužel spoustě jedinců nedochází. Byť je takových lidí pouze malé procento, dokážou svým chováním kazit zábavu všem. Místo aby se autoři věnovali přidávání dalšího obsahu a snaze hru dále posunovat, musí nemalou část svých vývojářských kapacit věnovat do systémů ochrany proti podvodníkům, reportům nevhodného chování, rozdávání banů a podobným věcem.

Apelovat na lidskou slušnost a zdravý rozum je asi v prostředí videoher a anonymního internetu naivní, ale občas je dobré si uvědomit, že to není jen o „hodných“ hráčích na jedné straně a „zlých“ vývojářích na té druhé. Protože ani když se všichni idioti spojí do veliké skupiny, která je lépe slyšet, nedělá to z nich o nic menší idioty. Neplatí to ve skutečném světě a neplatí to samozřejmě ani v prostředí počítačových her.