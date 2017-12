Řidič dálkového kamionu má místo spolujezdce herní PC

Být řidičem dálkového náklaďáku je jedna z nejosamělejších prací, jaké může běžný smrtelník dělat. Alespoň tedy ve Spojených státech, kde jsou trasy opravdu dlouhé a rovná silnice prochází jen plochou krajinou.

Spousta lidí hraje kamionové simulátory ve svém volném čase, Steven si tím vydělává.

Člověk je na cestách často měsíc v kuse a jedinými společníky mu jsou hlasy z rádia. A o moc lepší to není ani na zastávkách, kde řidiči tiráků odpočívají. I když je každou noc na jiném místě, brzy se dostaví pocit, že je to vlastně všude úplně stejné. Je proto nutné si najít nějakou činnost, kterou se dá ve chvílích volna zabavit.

Teprve jednadvacetiletý Steven je pařan tělem i duší, a tak si z kabiny svého mnohatunového monstra udělal ideální herní doupě, jehož fotkou se nedávno pochlubil na portálu reddit. Vymontoval sedačku spolujezdce a společnost mu po nocích dělá nabušené herní PC. Díky všudypřítomnému internetovému připojení pak tráví svůj volný čas hraním počítačových her s kamarády a rodinou. Pokud má štěstí na silný signál hraje střílečky a jiné akční hry, pokud je odkázán je na pomalé wi-fi, musí přesedlat na tahové strategie nebo RPGčka, jako třeba nejnovější Divinity: Original Sin 2.

Steven je jeden z mála lidí, kteří mají na Divinity Original Sin 2 dostatek času.

„Když s někým telefonuji, tak mám prostě pocit, že s někým jen mluvím přes telefon. Ale když mám v Killing Floor 2 posledních 20 bodů zdraví a moje švagrová mě jde vyléčit, je to jako bychom spolu byli v jedné místnosti, jako by nás nedělilo přes 20 tisíc kilometrů, ale jen pár metrů,“ svěřil se v rozhovoru redaktorům z magazínu PCGamer a dodal, že ani nezáleží na tom, jaký titul zrovna hraje. Klidně by prý trávil čas i v Hledání min, kdyby měly multiplayer. Jen díky němu dokáže přežít tu dlouhou dobu, kterou tráví o samotě.

Takový způsob života mu zatím plně vyhovuje. Podle svých slov má veliký problém s jakýmikoli autoritami a v kamionu může být pánem svého času. „Mám svoje PC, svojí kytaru, nějaké oblečení a jídlo, a to je vše, co potřebuji ke štěstí,“ dodává. Ideální práce? To si myslí spousta lidí, jenže drtivá většina z nich prý tento životní styl nevydrží déle, než jeden měsíc.