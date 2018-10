Říjnová aktualizace Windows 10 zpřístupňuje Ray-tracing

V rámci říjnové aktualizace Windows 10 přichází veřejná podpora DirectX Raytracing (DXR). Majitelé grafických karet GeForce RTX si tak budou moci brzy vychutnat osvětlení, odrazy a stíny v reálném čase, a to ve hrách Battlefield V (listopad), Shadow of the Tomb Raider (již vyšlo) a Metro Exodus (únor 2019).

„DXR poskytuje API, které všem vývojářům umožňuje přístup k podpoře GeForce RTX a ray-tracingu. DXR přidává podporu ray-tracingu do operačního systému. Počítače s Windows a DirectX 12 mohou nyní spustit aplikace využívající ray-tracing v reálném čase. Ray-tracing v reálném čase nabízí úroveň realističnosti daleko před současnými tradičními renderovacími technikami,“ píše Nvidia.