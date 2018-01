Nový digitální obchod chce konkurovat Steamu, umožní prodávat dohrané hry

Robot Cache je název nově vznikající digitálním platformy, která by chtěla ukončit dlouholetou nadvládu prakticky monopolního Steamu.

Že Robot Cache bude nabízet hry Briana Farga, je samozřejmé. Důležité však je, aby se připojili i další distributoři.

Má jít o první decentralizovaný obchod s PC hrami, ve kterém budou moci uživatelé přeprodávat již zakoupené tituly, k čemuž bude používat kryptoměnu nazvanou IRON. Ta je založená na standardu ERC-20, který zajišťuje její důvěryhodnost.

Co to vše znamená pro hráče? Nejspíše o něco levnější hry. Na rozdíl od Steamu, který si bere 30 % z každé prodané kopie, slibují zakladatelé Robot Cache, že jim bude stačit pouhých 5 %. Dále umožní prodávat všechny již zakoupené hry, přičemž si prodávající může ponechat 25 % z nové prodejní ceny. To sice není až tolik, na druhou stranu je Robot Cache vůbec prvním digitálním obchodem, který toto umožňuje. Situace tak bude výhodná i pro autory hry, kteří tak poprvé dostanou procenta i z “bazarových“ prodejů.

Steam by nějakou tu pořádnou konkurenci už dlouho potřeboval.

Hráči také mohou využít svá PC k těžení měny IRON, kterou lze poté samozřejmě znovu převést na „opravdové“ peníze.

Důvěryhodnost ambicózním plánům dodávají lidé, kteří za ním stojí. Vývojář Brian Fargo či zakladatel Atari Nolan Bushnell jsou veteráni herního průmyslu, kteří už mají za sebou řadu úspěšných projektů.

Nápad je to rozhodně zajímavý, po pravdě však také vzbuzuje mnoho otázek. Na odpovědi si však budeme muset počkat až na léto, kdy bude obchod oficiálně spuštěn.