Robotická akce Blazing Core vstoupila do předběžného přístupu

Autoři zajímavě vypadající multiplayerové akce Blazing Core přiznávají inspiraci hrami World of Tanks a Rainbow Six: Siege, což je sice zvláštní kombinace, ale minimálně originalitu jí nejde upřít. Hra právě vstoupila do režimu předběžného přístupu, kde plánuje pobýt minimálně půl roku, koupit si ji můžete na Steamu za zhruba 300 korun.