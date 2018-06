Rozdáváme 50 klíčů do bety World of Warcraft: Battle for Azeroth

V pořadí sedmá expanze on-line hry na hrdiny World of Warcraft vyjde letos v srpnu. Pokud byste si Battle for Azeroth chtěli vyzkoušet dříve a prozatím vám nepřišla pozvánka do bety, zkuste štěstí v naší soutěži.