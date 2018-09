RPG The Last Remnant dnes nadobro zmizí ze Steamu

Vzpomínáte si na JRPG The Last Remnant z roku 2009? Pokud ne, nic si z toho nedělejte. Sice to nebyla úplně špatná hra (viz naše recenze), ale rozhodně nic, co by se se zapsalo do dějin žánru. Vydavatelství Square Enix nyní bez bližšího upřesnění oznámilo, že ji nadobro stahuje ze Steamu. Můžeme jen spekulovat, jestli je to kvůli vypršení licence na hudbu, engine nebo něco úplně jiného, ale to nic nemění na tom, že hra zmizí v propadlišti dějin.