RPG Waylanders uspělo na Kickstarteru

Slavný scenárista Mike Laidlaw, známý především díky sérii Dragon Age, na jejímž prvním dílu pracoval jako kreativní ředitel, uspěl na Kickstarteru s novým RPG The Waylanders. Požadovanou částku 150 000 dolarů (cca 3,3 milionu korun) nakonec přesáhlo o deset procent. Hotovo by mělo být v roce 2020, ale víte, jak to s těmi kickstaterovými projekty chodí, že?