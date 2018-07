S Far Cry 5 se vydáme 17. července na Mars zastavit invazi vetřelců

V Lost on Mars, jak se rozšíření jmenuje, se vžijeme do role pilota Nicka Rye, kterého modré světlo přenese na Mars. Právě tady se totiž v otevřeném světě pustíme do boje proti vetřelcům - arachnidům. Parťáka nám bude dělat guma Hurk, s nímž se pokusíme obnovit poslední naději lidstva, umělou inteligenci nazvanou ANNE.

S novými nepřáteli se dočkáme také unikátních zbraní. Názvy jako Blaster of Disaster, the Hellfire či Morphinator mluví samy za sebe. Poslední zmíněná promění nepřátele ve vybuchující krávy, které velmi lákají arachnidy.

Lost on Mars je součástí Season Passu, ale půjde samozřejmě koupit i samostatně. Poslední rozšíření Dead Living Zombies vyjde v srpnu.