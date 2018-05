Sam Fisher ze Splinter Cellu se zřejmě objeví v Ghost Recon Wildlands

Poslední dobou se hodně mluví o tom, že by Ubisoft mohl oživit sérii plíživých her Splinter Cell (viz náš článek). Jestli se tak skutečně stane, na to si ještě nějakou dobu musíme počkat, jisté však je, že se na tuto značku zcela nezapomnělo. Nový trailer totiž naznačuje, že do střílečky Ghost Recon Wildlands přibude v nějaké podobě sám superagent Sam Fisher.