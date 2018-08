Jaké hrajete nebo jste hráli sběratelské karetní hry?

South Park: Phone Destroyer

Petr Zelený - Hearthstone, který je asi nejpopulárnější, jsem zkoušel před poměrně dlouhou dobou a moc mě nezaujal. A vzhledem k tomu, že od té doby vyšlo asi pět datadisků, se zpátky už asi nevrátím. Krátce jsem zkusil i Elder Scrolls: Legends, ale rovněž si mě hra nedokázala zaháčkovat, podobně jako digitální verze Magic: The Gathering. Nejdéle jsem vydržel u zaklínačského Gwentu, který bohužel v poslední době dost zanedbávám. Aktuálně tak občas hraju jen South Park: Phone Destroyer na tabletu, protože partie trvají jen pár minut.

Martin Zavřel - Hrál jsem pouze ty virtuální, zanořené v rámci „větších“ her, takže třeba „Triple Triad“ ve Final Fantasy VIII nebo „Gwent“ ve Witcher 3. Obávám se, že karty obecně nejsou můj šálek kávy (:

Magic The Gathering: Duel of the Planeswalkers 2013

Honza Srp - Pár let jsem hrál „opravdový“ Magic: The Gathering, ale skončil jsem, protože to příliš lezlo do peněz. Když se pak na PC objevila hra Duels of the Planeswalkers na chvíli mě to zase chytlo, ale zase ne tolik, abych se k tomu naplno vrátil. Dnes jsou kartičkových her k dispozici mraky a mnoho z nich vypadá více než lákavě, ale bohužel na ně už nemám čas. Aby měl člověk alespoň nějakou šanci na úspěch, musel by tomu věnovat nemálo času a peněz a ani jednoho se mi po narození dcery nedostává.

Ondřej Zach - Těžko říci, která byla první. Na škole hráli spolužáci Doomtropera, ale asi to první, co jsem hrál já, byl legendární Magic the Gathering. K němu jsem se několikrát vracel, ale nikdy se z něj nestala moje srdcovka. Pak si vzpomínám na Harry Potter Trading Card Game, která mi jasně ukázala realitu sběratelských karetních her. Tehdy se konal oficiální turnaj, přišel tam nějaký malý kluk s tatínkem, měl nabušený balík Zmijozelu, který šel sestavit jen z boosterů a všechny vymetl.

WoW TCG

Kartičkám jsem nakonec propadl až s World of Warcraft Trading Card Game, v nichž jsem utopil tisíce, na druhou stranu karty šlo měnit a ještě před tím, než odrotují ze setu, za dobrou cenu prodat. Obrovské štěstí jsem měl na posledním turnaji, kdy jsem si rozbalil booster s tzv. loot kartami, které přidávají in-game předměty do World of Warcraft. Většinu jsem pak za několik tisíc prodal.

Po skončení WoW TCG jsem přešel na méně komplexní Hearthstone, už nějž jsem dosud, ale popravdě, pomalu se mi vzdaluje. Těch her, ať už skutečných nebo digitálních jsem zkoušel samozřejmě více, namátkou Yu-Gi-Oh!, Plants vs Zombies TCG či The Elder Scrolls: Legends. Mrzí mě snad jedině, že mi uniklo LotR TCG. Ale i v době digitálního hraní se čas od času sejdeme třeba v čajovně a Hearthstone hrajeme na noteboocích, telefonech či tabletech. Hraní online pokec u jednoho stolu zkrátka nenahradí.