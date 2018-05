Prorazili se simulátory kamionů. Navštivte o víkendu jejich sídlo

Studio SCS Software uspělo na trhu se simulátory kamionů, naposledy vydalo díl American Truck Simulator. Pokud by vás lákalo prohlédnout si kanceláře, v nichž tvůrci pracují, o víkendu máte možnost. Vstup je samozřejmě zdarma.

Simulátory kamionů od SCS

Přijít podívat se můžete v rámci festivalu Open House Praha, a to v sobotu 19. května a v neděli 20. května od 10:00 do 18:00. A nejen to.

V případě zájmu budete moci prohodit pár slov s vývojáři, případně vyzkoušet jejich 4D pohybové sedadlo a samozřejmě si zahrát jejich hry. Dozvíte se také více o tom, jak hry vznikají.

Adresa je SCS Software, Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 (nebo viz Google Maps). Připomínáme také náš starší rozhovor s Pavlem Šeborem, zakladatelem studia.