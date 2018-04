Hardcore hra na přežití simuluje pocení, růst svalů i vypadané zuby

Najít ideální hranici mezi realističností a zábavou, která by vyhovovala co nejvíce lidem, je těžké. Na jedné straně tu máme mainstreamové střílečky, kde hlavního hrdinu nerozhází ani zásah z raketometu do hlavy, na druhé hry jako Kingdom Come: Deliverance, kde musíte dbát na osobní hygienu a hlídat si u potravin datum spotřeby.



Takových zdravotních údajů nemá k dispozici ani moje lékařka.

I Daniel Vávra může blednout závistí před tím, co chystají v online střílečce SCUM vývojáři z chorvatského týmu Croteam. Realistickou balistiku, staminu či několik vrstev oblečení už dnes sleduje každá druhá hra. Údaje o tělesné teplotě, krevním tlaku a váze už jsou docela neobvyklé, ale to je pořád jen začátek. SCUM simuluje i takové detaily, jako je pocení, počet zubů v ústech, procento naplnění žaludku nebo hladinu minerálů a vitaminů v krvi. Všechny tyto položky navíc nejsou ve hře jen tak na ozdobu.

Pokud nemáte vyváženou stravu, zhoršují se vám statistiky a klepou ruce. Když se budete pohybovat v mokrém oblečení, můžete nastydnout a v případě, že přijdete o zuby, nepozřete pevnou stravu.

Bude mít realističnost smysl?

Nejtěžším úkolem pro současné tvůrce her je zaujmout a to se Croteamu bezesporu podařilo. Jestli jejich koncept dává s herního hlediska nějaký smysl, je mnohem složitější otázka. Přenést realistický zážitek z boje o přežití skrze 2D obrazovku je tak jako tak nemožné a tím, že mě hra bude nutit hlídat si vyvážený jídelníček, mi celkový zážitek nijak nevylepší.

Co bude dál? Budeme si ve hrách holit nohy, aby se naše postava pohybovala rychleji v krátkých kalhotách? Přiláká zpocená postava více much, které jí v napjatých situacích rozhodí mušku? Ovlivní několikadenní sexuální půst schopnost pořádně se vyspat?

SCUM přitom nevypadá podle zveřejněných videí vůbec špatně. Klasická survival kompetitivní hra, ve které se trestanci na opuštěném ostrově vraždí pro potěšení diváků u televize, je sice klišé, ale pořád je to zábava. Jen doufáme, že se autoři budou soustředit především na hratelnost, nejen na simulaci výživového poradce.

Hra bude k mání v rámci předběžného přístupu ještě letos.