OBRAZEM: Pirátská exkluzivita Sea of Thieves je těžké zklamání

, aktualizováno

Rozlehlý oceán, hledání pokladů podle mapy, potápění či bitvy na moři. Zní to jako vzrušující zábava? Celkem ano. A exkluzivita Microsoftu Sea of Thieves, která vyjde na PC a Xbox One, přesně tohle nabízí. Problém je v tom, že to není taková zábava, jak to podle prvních videí vypadalo. Ona to vlastně není vůbec zábava.