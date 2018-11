Sega Dreamcast slaví dvacet let od vydání

Právě dnes 27. listopadu je to dvacet let od dne, co se v Japonsku začala prodávat konzole Dreamcast. Do Evropy se podívala se značným zpožděním, až 14. října 1999. V obchodech byla k mání pouhé tři roky a za tu dobu se prodalo necelých deset milionů kusů. Dreamcast je tak poslední domácí konzole od Segy. Co se her týče, za připomenutí stojí Crazy Taxi, Soulcalibur či Shenmue.