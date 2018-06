Sega Mega Drive Classics je super návrat 16bitové éry. Uvnitř 53 recenzí

I když se nintenďácký SNES ve světě prodával lépe, u nás v Česku vládla na počátku 90. let jiná konzole. Pamětníci moc dobře ví, že popularita Mega Drivu (v USA Genesis) od Segy byla v našich luzích a hájích srovnatelná s pozdější PlayStationem. Hardware i hry se u nás oficiálně prodávaly, sehnat je problém nebyl. Kdo nechtěl dávat 2 999 korun za novinku, obcházel bazary s vidinou levnějšího úlovku. Pozor jsme si dávali na neoriginální fake cartridge, kterým chyběl typicky “vykousnutý“ kus plastu, a nadávali jsme, když jsme si koupili sice originální kousek, ale bez krabiček s manuálem.

Těšili jsme se z úspěchů v obtížné a neskutečně rychlé hopsačce Sonic The Hedgehog a jejích pokračováních, s kamarády jsme ve dvou pařili beat ‚em up série jako Streets of Rage nebo Golden Axe. Pak jsme byli smutní, že si nemůžeme finančně dovolit hardware add-on Mega CD a když Sega vydala další takové rozšíření 32X vypadající jako mochumůrka, ťukali jsme si na hlavu, co že to jako má být. A jelikož ne všechny pozdější 32bitový Saturn nadchnul a šetřili jsme spíš na první PlayStation, provázelo nás hraní na Mega Drivu aktivně až do cca roku 1998. Jo, to byly časy.

Nostalgické herní zážitky si lze nyní snadno připomenou na PlayStation 4 i Xboxu One díky retro kolekci Sega Mega Drive Classics, na níž naleznete celých 53 her. Ano, číslo je přesné a rozhodně ne malé. Ale co si budeme nalhávat, i když máme všichni retro rádi a velká část redakce je sběratelsky pozitivní, není pro všechny dodnes vytahovat ze skříně zaprášenou konzoli a připojovat ji přes otřesný koaxiální vstup s nízkou kvalitou obrazu. Ten navíc nové televizory zdeformují z formátu 4:3 na 16:9. A pokud jste měli to štěstí a koupili jste si pozdější RGB kabel, ten už dnes do většiny televizí nepřipojíte vůbec, protože UHD éra na scart konektor zapomněla.

Sega Mega Drive Classic

Za necelých osm stovek si nyní můžete pořídit 53 klasických Mega Drive her pro konzoli, kterou již máte doma. Nabízí se srovnání s konzolí SNES Mini, která vyšla před necelým rokem. I když jde o samostatný hardware s vlastními ovladači, poskytuje podobný zážitek. Konkrétně 21 her, obraz pro HD televize, přetáčení dopředu i dozadu a možnost hru kdykoliv uložit. Ale až poté, co zvednete své pozadí a zmáčknete tlačítko reset přímo na konzoli, což není moc praktické.

Sega Mega Drive Classics je v podstatě to samé, ale trochu jinak a podle mě i lépe. První, čeho si po spuštění všimnete, je parádně vytvořené menu ve stylu retro pokoje, v němž naleznete CRT televizi, na zemi poházené VHS kazety, luxusní sbírku her vystavenou na poličkách, možnost vybírat si favority, u některých titulů měnit regionální verze či si zahrát specifické výzvy.

Podívat se můžete na nastavení ovládání, které nemá moc možností, upravit hlasitost a videohry pro dva si lze zahrát i v podobě online multiplayeru. Ten funguje, ale upřímně, hry z Mega Drivu se hodí na kooperaci v rámci jednoho gauče, ne celého světa. Byly tak koncipované a hrají se tak nejlépe i dnes. Přesto si dát Streets of Rage je fajn i s někým, koho neznáte a kdo nemluví vaší rodnou řečí.

Sega Mega Drive Classic Sega Mega Drive Classic

U her je možné měnit velikost obrazu (rám TV, 4:3 fullscreen) a lze se vyhnout jeho deformaci. Roztáhnutí do 16:9 tu je také. Přetáčení dopředu a dozadu ve stylu videopřehrávače je přítomné a i když jde tak trochu o podvod, nelze popřít, že se tato funkce u starých a hodně těžkých her hodí. Stejně jako uložení v libovolný okamžik, ať už napevno do jednoho ze čtyř slotů či případně dočasně rychlým způsobem pomocí pravé analogové páčky. Levá se používá k pohybu. To ocení vyznavači přesnějšího ovládání než původní digitální metodou.

Co se samotné nabídky her týče, je dobrá. Samozřejmě že tyto hry si užijí především hráči, kteří mají rádi retro a starou školu. Kompilace rozhodně není pro nikoho jiného než herní staromilce. Mladším ročníkům může ukázat pořádnou porci herní historie, ale těžko si představit, že by k Sega Mega Drive Classics odběhli od nového God of War. A co si budeme povídat, i my, kteří jsme aktivní dobu a život Mega Drivu zažili na vlastní kůži, nedokážeme hrát všechno, co tato kolekce nabízí.

Zatímco některé hry jako Altered Beast nebo Gunstar Heroes si lze užít s pořádnou dávkou nostalgie, jiné se už dnes nedají hrát. Těch je naštěstí menšina. Třikrát hurá, hurá, hurá! Pár titulů tedy zastaralo k nehratelnosti, ale mnoho válí i po letech a baví retro pařany dodnes.

Sega Mega Drive Classic Sega Mega Drive Classic

Jelikož toho skýtá Sega Mega Drive Classics hodně a zahraniční weby podle mě recenze docela odbyly, rozhodl jsem se u každé hry sepsat mikrorecenzi. Žádné dlouhé okecávání nebo vtípky, jen pár vět, aby vám bylo jasné, o co jde a zda tato videohra obstojí i dnes. Vzhledem k ceně hry, která je nízká a poloviční oproti současné hodnotě SNES Mini (původní byla 3 500 korun) a má toho ke hraní méně než zde recenzovaná kompilace, rozhodně stojí Sega Mega Drive Classics za pořízení a zahrání. Je na čase se vrátit do minulosti.

Alex Kidd in The Enchanted Castle

Alex Kidd in The Enchanted Castle

Slavná hopsačka, v níž hlavní hrdina kolem sebe kope, hraje kámen, nůžky, papír a skáče nejenom po svých, ale i na pogu, jede na motorce či poletuje ve vrtulníku. Vždy byla hodně dobře hodnocena, vypadá docela obstojně i teď, nicméně dnes je kvůli topornému ovládání a vysoké obtížnosti docela peklo ji hrát.

- Hodnocení: 50 %

- Hratelné dnes: Kvůli topornému ovládání moc ne

Alien Soldier

Alien Soldier

Tato drsná arkádová sci-fi střílečka/běhačka (run ‘n gun) je hodně obtížná. Dostanete v ní hodně palebné síly pro svého hlavního hrdinu – mimozemského orla či co to je. Pokud budete chtít, hra vám textově vysvětlí komplikovaný a ujetý béčkový příběh. Při hraní přepínáte mezi čtyřmi druhy zbraní a během/chůzí. Je to dobrá pařba i nyní, ale je vážně těžká.

- Hodnocení: 75 %

- Hratelné dnes: Ano, ale s ocelovými nervy

Alien Storm

Alien Storm

Naprostá pecka i po těch všech letech! Alien Storm je výborná sci-fi beat ‚em up mlátička kombinovaná se střílecími sekcemi, v nichž likvidujete mimozemšťany pomocí zaměřovače. Jinak si představte Streets of Rage, ve kterém se nebijete, ale s hrdinou, hrdinkou nebo robotem střílíte paprsky na krátkou vzdálenost. Likvidujete mimozemské mutanty jak z hlavy H.R. Gigera, pospícháte v běžeckých sekcích a bavíte se i ve dvou. To je arkádový klenot.

- Hodnocení: 90 %

- Hratelné dnes: Rozhodně ano

Altered Beast

Altered Beast

Lykantropie je onemocnění či kletba, která vás promění ve zvíře, nejčastěji vlka či vlkodlaka. A přesně o ní je i klasická řežba Altered Beast, v níž likvidujete mytická monstra, sbíráte power-upy a měníte se postupně přes svalovce až na zvířecí monstra. Stanete se vlkem, létajícím drakem i medvědem. Je to skvělá mlátička pro dva, kterou si lze užít i dnes.

- Hodnocení: 90 %

- Hratelné dnes: Jo!

Beyond Oasis

Beyond Oasis Beyond Oasis Beyond Oasis Beyond Oasis

Toto akční RPG vypadá na první pohled jako klon The Legend of Zelda a bere si z ní mnohé. Jde o propracovanou hru s dlouhou životností i hezkou grafikou. Sbíráte předmět za předmětem, získáváte silnější zbraně, klábosíte s obyvateli měst i vesnic a bojuje s velmi dobře zpracovanými monstry. To vše z pohledu seshora. Pro vyznavače žánru zajímavé dílo.

- Hodnocení: 75 %

- Hratelné dnes: Pro vyznavače žánru ano

Bonanza Bros.

Bonanza Bros. Bonanza Bros. Bonanza Bros. Bonanza Bros.

V roli dvou bratrů lupičů se snažíte ukrást z bank a luxusních sídel zlaté cihly, diskety a další cennosti, u nichž nelze poznat, co jsou kvůli ošklivé a zastaralé grafice zač. Vyhýbáte se policistům, hlídačům a když je zle, můžete po nich vystřelit. To vše na rozdělené obrazovce, která je rozpůlená vždy, ať už hrajete sami nebo ve dvou. Nudná, ošklivá a zastaralá hra.

- Hodnocení: 30 %

- Hratelné dnes: Ne, zub času hru zničil