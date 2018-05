Sega oznámila novou filmovou hru ve stylu Heavy Rainu

Interior Night je nově vzniklé studio složené z veteránů, kteří pracovali na hrách jako Heavy Rain, Wonderbook: Book of Spells nebo Beyond: Two Souls. A na podobné, na příběhu postavené příběhové hře pro dospělé publikum nyní také pracují. Půjde o zcela novou značku a o vydání se postará společnost Sega. Na bližší informace si však ještě nějakou dobu budeme muset počkat.

Stránky studia Interior Night toho zatím moc neprozrazují.