Sega vydá kolekci her z Megadrivu i na nové konzole

Všichni retrofilové zpozorněte. Pod názvem Sega Mega Drive Classics vyjde na konci května na konzole PS4 a X1 sbírka zhruba 40 retro her z legendární konzole Sega Mega Drive. Golden Axe, Sonic, Street of Rage a další určitě není třeba blížeji představovat, otázkou zůstává jen to, kde na to vše vezmeme čas.