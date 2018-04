Croteam láká trailerem na nový díl Serious Sama

O čtvrtém dílu zběsilé střílečky Serious Sam už se mluví minimálně od roku 2013, nic konkrétního jsme však dosud v ruce neměli. Ale to se již brzy změní. Na konferenci Reboot Develop v Dubrovníku totiž vydavatelství Devolver Digital ukázalo první trailer. Sice v něm není vidět žádný záběr přímo ze hry, ale už je jisté, že se tady žádné žánrové veletoče konat nebudou.



Vypadá to, že nás čeká další porce intelektuální zábavy.

„Za posledních sedm let vydal Croteam šest nových značek. Pořád se nás však ptali na jedinou věc: Kde je Serious Sam?“ zaznělo z úst jednoho ze zakladatelů studia. „Můžu odhalit, že v červnu po tiskové konferenci Devolver Digital se nás už na to ptát nikdo nebude,“ přislíbil.

Z traileru je zatím patrné jen to, že hra bude mít podtitul Planet Badass a budou v ní opět (ne)oblíbení sebevražední mužíci, kterých už jsme v předešlých dílech postříleli tisíce.