Šest dobrých herních zpráv letošního roku

1. Perfektní první rok pro Nintendo Switch

Nintendo Switch Super Mario Odyssey

Když třetího března vyšla nová hybridní konzole Nintendo Switch, přivítala ji směsice chvály a kritiky. Absolutními hodnoceními ověnčená The Legend of Zelda: Breath of the Wild byla mnohými recenzenty vyhlášena jako ta vůbec nejlepší hra v otevřeném světě. Posměváčci si na druhou stranu utahovali z malého množství her, které tehdy byly na hardwarově slabší konzoli hratelné.

Nejen že se s každým dalším měsícem repertoár her velmi rychle rozšiřoval, na vysmívanou konzoli přicházela jedna exkluzivita za druhou. Vysoká hodnocení si odnášel Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, bojovka Arms, tahová strategie Mario + Rabbidds: Kingdome Battle, Xenoblade Chronicles 2 a samozřejmě Super Mario Odyssey. Ta je mimochodem po World of Warcraft teprve druhou hrou, která si od nás odnesla absolutní hodnocení.

Také se ukázalo, že většina hráčů hraje hry nikoliv na televizi, ale v přenosném režimu. Kdo říkal, že handheldy už netáhnou? Switchů se dosud prodalo deset milionů. Jen pro srovnání, předchozí konzole Nintendo Wii U se za čtyři roky existence podařilo prodat necelých čtrnáct milionů kusů.

VIDEO: Představujeme novou experimentální konzoli Switch Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

2. PlayerUnknown‘s Battlegrounds nečekaným hitem

PlayerUnknown’s Battlegrounds

O fenoménu multiplayerové střílečky PUBG si můžete myslet, co chcete, ale jedno mu upřít nelze. Na absolutní vrchol popularity mu nepomohla marketingová kampaň bohatého vydavatelství, ani bezkonkurenční audiovizuální zpracování a už vůbec ne zvučné jméno s dlouholetou historií. Hře místo toho pomohla obliba mezi samotnými hráči a především streamery, kteří z ní udělali twitchový fenomén soupeřící mimo jiné s takovým kalibrem, jakým je League of Legends.

Hry se ještě v předběžném přístupu stihlo prodat více než 20 milionů kusů. Konkurence si nyní láme hlavu nad tím, jak zpopularizovaný herní režim Battle Royal naroubovat do svých vlastních her. Otázkou za milion zůstává, kam se hra posune v následujícím roce.

3. Konec stávky herních dabérů

Life is Strange: Before the Storm

Po téměř roce skončila stávka herců sdružených pod organizaci Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio-Artists (SAG-AFTRA). Interpreti se nakonec dohodli se zástupci firem na kompromisu, kdy herci na jednu stranu upustili od požadavku zisku procent za každé dva miliony prodaných kopií hry a namísto toho přijali bonus za jednotlivá sezení. Podle dohody mají být herci také v budoucnu informováni o detailech natáčení, mezi které patří třeba časté umírání nebo sexuální scény.

Stávka postihla například prequelovou sérii Life is Strange: Before the Storm, kde bylo třeba vyměnit dabérku fanouškům známé postavy Chloe. Ashley Burchovou nahradila Rhianna DeVriesová. Burchová se ke své roli ale nakonec přece jen stihla vrátit v bonusové epizodě s názvem Farewell.

Nioh: Bloodshed's End Persona 5

4. Renesance japonské herní produkce

Hotové žně měli letos příznivci her z Japonska. I v minulých letech se objevovaly hodně kvalitní tituly, letošek ale jakoby dal vzpomenout na zlaté časy prvního PlayStationu, kde se světovému zájmu těšily hry jako Final Fantasy VII, Resident Evil 2 nebo Metal Gear Solid. Kromě již zmíněných her pro Nintendo Switch těžil z bohaté úrody nejvíce PlayStation.

Měli jsme tu příběhové majstrštyky jako NieR: Automata a Persona 5, nebo tuhou samurajskou řežbu Ni-Oh. Na PlayStationu zazářila Yakuza 0 a povedeného remaku se dočkal první díl této série s názvem Yakuza: Kiwami. Sedmý Tekken ukázal, že do starého železa rozhodně nepatří, a další sedmička, tentokrát Resident Evil zažila vynikající horrorový návrat. Animovaný Gravity Rush 2 potěšil nejen milovníky prvního dílu, pochvalných recenzí se dočkala i anime hra na hrdiny Tales of Berseria.

K tomu se dočkala obrody řada klasik, mezi jinými Final Fantasy XII: Zodiac Age a celá série Kingdom Hearts vydaná pro PlayStation 4. Na Nintendo 3DS dorazila dlouho vyhlížená verze kultovního Dragon Questu VIII nebo Metroid: Samus Returns. A to nebylo zdaleka vše. Při pohledu na následující rok, kdy uvidíme Ni No Kuni 2 nebo Dragon Quest XI to vypadá, že se máme na co těšit.

5. Vyšel remaster Starcraftu, vrací se Age of Empires

StarCraft: Remastered Age of Empires 4

Milovníci klasických realtimových strategií dnes většinou úpí, že na jejich oblíbený žánr už všichni dlabou. Nyní se ale zdá, že vývojáři testují, jak velký zájem o tento žánr opravdu je. Jednička StarCraftu se letos dočkala velmi povedeného remasteru, zatímco první část dvojky s podtitulem Wings of Liberty si nyní mohou zahrát úplně všichni zdarma.

VIDEO: StarCraft: Remastered - We Are Under Attack! Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ještě větší radost mohou mít fanoušci série Age of Empires. Čekají je nejen remastery všech dílů původní trilogie, ale především dlouho vyhlížená čtyřka, kterou si vzalo na svědomí studio Relic Entertainment. Snad výsledek dopadne lépe než jejich Dawn of War 3.

6. Square-Enix připravuje hry na motivy Avengers

Zaniknout by nemělo ani oznámení, že Square-Enix oznámil zisk licence na tvorbu her z marvelovského univerza. O připravovaných titulech nevíme sice zhola nic, jméno vydavatele ale vzbuzuje opatrný optimismus. Square není EA ani Activision a chystané hry by se tak nemusely stát prvoplánovou ždímačkou hráčských peněženek. Naděje vzbuzují i vývojářská studia, kterými jsou autoři aktuálních Tomb Raiderů z Crystal Dynamics a Eidos Montreal stojící za posledními dvěma díly série Deus Ex. Tak uvidíme.