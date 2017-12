Šest špatných herních zpráv letošního roku

1. EA a Star Wars v hluboké krizi, nejen vinou lootboxů

Cenu za největšího průšviháře roku letos bezkonkurenčně vyhrávají v EA. V případě tolik diskutované sci-fi Mass Effect: Andromeda se našlo stále dost lidí, které hra nějak nepohoršovala a s jistými výhradami si ji dokázali užít. EA vydala pár potřebných updatů vylepšujících celkový zážitek (mimo jiné tolik propírané animace), poté ovšem bylo studio rozpuštěno, zaměstnanci převeleni na jiné projekty a s příběhovými přídavky pro Andromedu byl konec.

Na videoherní konferenci E3 pak studio Bioware fungující pod záštitou EA s velkou pompou představilo svůj nový projekt The Anthem, který se místo epického dobrodružství pro jednoho hráče zdá být klonem Destiny a The Division s klíčovým multiplayerem a hromadou lootu.

VIDEO: Anthem - sedm minut hraní Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Další velký rozruch přišel se zavřením studia Visceral Games, které vyvíjelo ambiciózní příběhový titul z prostředí Hvězdných válek. Hru měla na starosti autorka původní trilogie Uncharted Amy Hennigová, vývoj se však podle informací shromážděných serverem Kotaku topil v problémech od samého začátku.

Studio se často uvádí především v souvislosti s horrorem Dead Space, klíčoví lidé mající tuto sérii na svědomí už ale ve Visceral dávno nepracovali. Důvodů k zavření Visceral Games nakonec byla celá řada, každopádně situaci nepomohlo oficiální vysvětlení EA, v němž firma tvrdí, že dá raději přednost něčemu, co zní jako další nekonečný titul v otevřeném světě.

Star Wars: Battlefront II

Konečně kauzu kolem Star Wars: Battlefront 2 netřeba připomínat. Obchodní model hry spočíval v tom, že bonusy a nové postavy jste ve hře získávali především skrze bedny s náhodně generovaným lootem. Ty šly navíc nakupovat za reálné peníze. Utěšit hráče mělo to, že veškerý další stahovatelný obsah měl být v budoucnu zdarma. Mikrotransakce jsou nyní ve hře vypnuty, podle drbů na firmu zatlačil i rozezlený Disney, který značku Star Wars vlastní.

Šlo o ohromnou kauzu, která téměř zastínila ještě zhovadilejší systém v Need for Speed: Payback. K tomu se začali ozývat fanoušci sportovních her jako FIFA, kteří jsou mikrotransakcemi iritováni už dlouhou dobu.

2. Chinese Room a Runic Games končí, Hitman přežil jen těsně

Everybody’s Gone to Rapture

Také letošní rok muselo nejedno vývojářské studio zavřít krám. Kromě již zmíněných Visceral Games zamrzí nejvíc asi Chinese Room zodpovědné za nezávislé hry Everybody’s Gone to Rapture, Dear Esther nebo Amnesia: Machine for Pigs. Malé studio sice technicky vzato svoji činnost definitivně neukončilo, propustilo ale většinu z osmi zaměstnanců. Zbylá dvojice se má věnovat vývoji prototypů a shánění financí ve svém volném čase. Smutný konec hlásí také Runic Games mající na svědomí populární diablovky Torchlight a nově také menší projekt Hob.

Ukončení činnosti hrozilo i autorům Hitmana z IO Interactive. Square Enix ale dovolil tvůrcům, aby se sami odkoupili a v Hitmanovi pokračovali coby nezávislé studio.

3. Financování příběhových her je (údajně) čím dál těžší

Rok co rok slyšíme o tom, jak se investice do her orientovaných na příběh nevyplatí. Anebo když už, tak je hru potřeba zasadit do otevřeného herního světa, nádavkem přidat mikrotransakce, multiplayer, nebo alespoň nějakou formu podpory hraní on-line. Pokud se podíváte na prodejní tabulky, kterým vévodí sportovní tituly, on-line střílečky jako Destiny nebo Call of Duty a masovou popularitu her jako Hearthstone nebo třeba PUBG, asi uznáte, že na tomto tvrzení něco bude.

Zároveň tu ale máme spoustu finančně úspěšných her cílících na sólo zážitek. A že je o co stát, dokládá pohled na vítěze a nominované na letošní akci Game Awards. Bethesda se aktuální paniky pokusila využít a v rámci chytré marketingové kampaně na Game Awards se svůj přístup pokusila vyzdvihnout hashtagovou kamapaní #saveplayer1.

Pravda bude asi taková, že příběhové hry jsou větším riskem a návratnost investic není tak mnohonásobná jako v případě kartiček a her založených na bojování v arénách. Navíc ani sebelepší arénovka nezaručuje velké zisky, jak dokazuje letošní akce Lawbreakers.

4. Microsoft ruší slibnou exkluzivitu Scalebound

Scalebound

Hned na začátku roku došlo k poměrně nečekanému oznámení, že slibně vypadající akce Scalebound pro Xbox One a PC byla Microsoftem zrušena. Hru navíc nevyvíjeli žádní nýmandi, ale studio Platinum Games (Bayonneta, Metal Gear Rising, NieR: Automata), které má s podobným typem her spoustu zkušeností. Pro značku Xbox to nevypadalo příliš dobře, firma jako by od investicí do vývoje áčkových exkluzivit stále víc a víc opouštěla, zatímco silná konkurence v podobě Sony a Nintenda dělá opak.

Počínání Microsoftu není úplně pochopitelné, ale jsou zde jisté náznaky, že mu potřeba exkluzivit začíná opět pomalu docházet. Studio Playground Games zodpovědné za úspěšnou závodní sérii Forza Horizon údajně pracuje na RPGčku v otevřeném světě, které má ambice vyzvat konkurenční Horizon: Zero Dawn.

5. Star Citizen v nekončících problémech, vydání v nedohlednu

Gary Oldman ve Star Citizen

Nesmírně ambiciózní, komunitou financovaná hra Star Citizen jako by se po letech vývoje stále jen motala v dalších a dalších problémech. Přestože se na vývoj vybraly od fanoušků v přepočtu přes tři miliardy korun, autoři si musí na své zajištění ještě půjčovat peníze. A pro jistotu hráčům v nedodělané hře už prodávají pozemky na stavění základen za pěkný balík. Jako by nekonečný vývoj hry nebyl už dost komplikovaný, firmu začal žalovat Crytek za neoprávněné používání svého enginu.

6. Valve připravuje novou hru, fanoušci zuří

Artifact - The Dota Card Game

Pokud jste jedním z těch hráčů, kteří stále čekají na Half-Life 3, nebo alespoň další Portal či Team Fortress, oznámení Valve o jejich dalším projektu vás asi moc nepotěšilo. Chystaný Artifact bude totiž karetní hra na motivy populárního titulu Dota. O ostatních projektech z dílny Valve přitom zůstává ticho po pěšině. Skutečnost, že na web unikl údajný popis příběhu zrušené třetí epizody pro Half-Life 2, situaci také neprospělo.

Jako pomstu si rozezlení fanoušci vybrali Dotu 2, kterou na Steamu zahrnuli negativními recenzemi. Podobné vyřizování účtů se navíc stalo nezdravou kratochvílí frustrovaných hráčů, až musel zasáhnout Steam a přidat grafy sledující náhlé výkyvy v oblibě jednotlivých titulů. Až se chce říct: „A komu tím prospějete?“