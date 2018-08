Vrací se budovatelská strategie Settlers, nový díl vyjde příští rok

Připravovaný nový díl se jmenuje jednoduše The Settlers a vyjde koncem roku 2019 na PC. Informací prozatím noho není: hru pohání engine Snowdrop, přičemž na projektu pracuje otec série Volker Wertich.

The Settlers (reboot)

Osadníci se vydávají hledat nový domov poté, co ten stávající zničilo tajemné zemětřesení. „Nejenže budou čelit nesčetným novým výzvám, ale stanou se také součástí starověkého tajemství, které navždy změní jejich životy,“ píše se v anotaci.

Tvůrci zmiňují známé herní mechanismy s novými funkcemi, konkrétně potravinový systém. Kampaň i vedlejší mise půjdou hrát sólo i v kooperaci. Životnost má zajistit několik multiplayerových režimů.

První díl Settlers vyšel před 25 lety. Zmiňuji to proto, že Ubisoft chystá vydat modernizované verze od prvního po sedmý díl, a to 15. listopadu v kolekci The History Edition. První díl je od dnešního dne dostupný na Uplay.

Novinky zahrnují kompatibilitu s Windows 10, autosave, různé rychlosti hry či klasické schéma ovládání z žánru RTS (je volitelné).