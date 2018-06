Pospěšte si, skvělé RPG Shadowrun Returns je dočasně ke stažení zdarma

Na ambiciózní RPG Cyberpunk 2077 si ještě nějaký budeme muset počkat, ale pokud vás přitahuje temná vize budoucnosti kombinující špínu ulice a technologický pokrok, můžete se do ní pustit už teď. A nebude vás to stát ani korunu, protože obchod Humble Bundle nabízí dočasně ke stažení zdarma hru Shadowrun Returns, a to rovnou v Deluxe edici.



Počítačové zpracování slavné „papírové“ hry Shadowrun od studia Harebrained Schemes vzniklo díky příspěvkům fanoušků přes portál Kickstarer. Jde o klasické shora viděné RPG plné košatých rozhovorů a náročných tahových soubojů. Co se týče grafiky, není to žádná sláva, na druhou stranu se alespoň nemusíte trápit hardwarovými nároky. O kvalitách Shadowrunu nejlépe vypovídá fakt, že se od vydání dočkal ještě dvou prakticky totožně vypadajících pokračování. Pokud vás tedy chytne, máte o zábavu postaráno na opravdu dlouho.

Hru si stačí přidat do košíku v obchodu Humble Store, získáte tím kód, kterým si ji budete moci aktivovat na Steamu. Jen pozor, akce trvá jen do soboty do sedmi hodin večer. Tak příliš neváhejte, byla by škoda nechat si tuto pecku uniknout.