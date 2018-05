Dnes vyšel na PlayStation 4 příkladný remake Shadow of the Colossus

Od dnešního dne je na PlayStation 4 v prodeji výborný remake Shadow of the Colossus. Hra, v níž bojujeme s obřími kolosy, vyšla poprvé na PlayStation 2 a stala se jednou z nejdůležitějších exkluzivit Sony.

„Shadow of the Colossus se prostě povedl. Kromě pár dalších menších nedostatků mu sice škodí určitá šablonovitost, když víte, podle jakého scénáře bude celá hra probíhat, ale rozdílnost jednotlivých bitev vám to společně s dojemným závěrem bez problémů vynahradí. K tomu si přičtěte nádhernou grafiku, které vévodí překrásné scenérie a kolosální monstra jak ze starých mýtů. Bravo Bluepointi, toto je remake, jak má být,“ napsali jsme v recenzi.